La Nuova Bulldog conquista il titolo provinciale Under 15

Una solida realtà, portata avanti con orgoglio, passione, competenza, dignità e serietà. Un club di puro vivaio, da tempo punto di riferimento del Vibonese come Scuola calcio e adesso anche in evidenza come Settore giovanile. Anche grazie ai campioncini costruiti in casa la Nuova Bulldog è riuscita a compiere un passo nella storia, aggiudicandosi per la prima volta il titolo provinciale Under 15. Il club vibonese, che annovera un gran numero di iscritti, si è tolto questa bella soddisfazione nella finale in programma al Luigi Razza, dove ha battuto la Junior Tropea con il risultato di 2-0, grazie alle reti di Staropoli e di capitan Grillo. Il tutto dinanzi ad una buona cornice di pubblico, in un Luigi Razza che ha ospitato la finale. Un match correttissimo ed anche in tal senso vanno fatti i complimenti ad entrambe le società. Ha vinto lo sport ed alla fine questa è la cosa che conta di più.

La partita

Per la Junior Tropea di mister Stumpo era l’ennesima finale ed è stato già importante esserci ancora, dopo aver vinto il proprio girone. Una volta in campo, però, la squadra tropeana, che rimane un punto di riferimento per la Perla del Tirreno e il territorio, ha sofferto il maggior dinamismo della Bulldog. La squadra dei tecnici Curello e Gradia ha preso le redini del match e ha segnato due volte, con Staropoli, bravo a concludere a rete dopo un cross di Brizzi, e con il capitano Grillo, sugli sviluppi di un angolo. Quindi sono stati bravi Vazzana e Iannello a sventare su Calamita e Rombolà, mentre nella ripresa Brizzi ha calciato a lato un rigore.

Il contesto

Bella finale, comunque, ed una bella giornata di sport, con una presenza cospicua di pubblico, favorita dal fatto di giocare al Luigi Razza. Tanto sostegno per la Nuova Bulldog, da parte dei genitori e dei piccoli iscritti alla Scuola calcio: una grande famiglia. Benissimo la terna arbitrale, favorita in tal senso dalla correttezza in campo e sulle panchine delle due squadre. Quando si assiste a spettacoli del genere, vincono tutti. In questo caso un plauso particolare va fatto comunque alla Nuova Bulldog, da tredici anni una piacevole realtà del territorio vibonese. Il titolo di campione provinciale apre anche le porte alla partecipazione, il prossimo anno, torneo regionale, che può rappresentare un altro gradino da percorrere nella crescita del gruppo.

Il tabellino

Nuova Bulldog: Vazzana, Gradia, Belgana (30’st Laganà), Rao, Iannello, Grillo, Blandino R. I (25’st Franco), Blandino R. II, Silvestri, Staropoli, Brizzi. A disp. Grandinetti, De Luca, Pugliese, Bruni, Zinna’, Lauricella, Sorace. All. Saverio Curello e Maurizio Gradia

Junior Tropea: Zaccaro, Epifanio (24’st Mazzitelli C.), Russo, Florio, Cutrì, Il Grande, Seva, Rombolà, Marchese (8’st Contartese), Calamita C., Simonelli (41’st Mazzitelli M.). A disp. Calamita A., Politi, Crigna. All. Nicola Stumpo

Arbitro: Mattia Stanganello di Vibo Valentia (assistenti: Federica Colaci e Maria Rosaria De Luca di Vibo Valentia)

Marcatori: 12’pt Staropoli, 24’pt Grillo

Note: giornata di sole, spettatori 300 circa. Ammoniti: Il Grande e Rombolà (JT). Angoli: 2-1. Rec. 2’pt e 3’st