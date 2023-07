Corsa, ottimi piazzamenti per l’Atletica San Costantino Calabro alla “Pesana”

La gara con un percorso percorso molto tecnico si è svolta ieri a San Pietro a Maida. Ecco come si sono classificati

Si è svolta ieri, domenica 2 luglio, a San Pietro a Maida, la quarta edizione della corsa podistica denominata “La Paesana”, valevole come sesta prova del Campionato Regionale di società master. Corsa di 10 km su strada, un percorso molto tecnico con ripide salite e alcuni tratti caratteristici su basole di granito. Percorso che ha visto ai nastri di partenza circa 200 partecipanti provenienti da tutte le società di atletica della Calabria. Un evento al quale non poteva mancare la partecipazione dell’Atletica San Costantino Calabro presente con gli atleti veterani Rosario Rotolo e Antonio Mercadante. Una prestazione molto impegnativa ma che ha dato contezza della loro preparazione e che li ha visti classificarsi rispettivamente settimo e quarto delle rispettive categorie.

«Prosegue inesorabilmente il cammino dell’atletica San Costantino che si prepara ad affrontare le diverse gare della stagione estiva presenti sul calendario regionale e nazionale – si legge in una nota -. Correre è molto più di uno sport è un viaggio bellissimo alla scoperta della vita, paesaggi e orizzonti sempre nuovi inesauribili ai propri occhi, un benessere che segue la nostra attività, sia essa una seduta di allenamento o una gara. Grande determinazione e grinta straordinaria, ingredienti di questa bella prestazione portata a termine dai due veterani dell’atletica San Costantino Calabro».