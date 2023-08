Giornate dello Sport a Stefanaconi, all’Us Catanzaro il “Premio Sportivo dell’Anno”

Si è conclusa la quinta edizione delle Giornate dello Sport promosse dall’amministrazione comunale di Stefanaconi. Tre giorni di eventi sportivi, dal 21 al 23 agosto, che hanno animato il centro cittadino del paese. Nella serata finale anche un momento di riflessione sul tema “Prevenzione per uno sport sano e sicuro”, a cui hanno partecipato il dottor Pasquale Sottilotta, vicepresidente del servizio Medicina dello sport dell’Asp di Vibo Valentia, la presidente provinciale della Croce rossa italiana, Caterina Muggeri, il primario del Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia, Enzo Natale. I lavori sono stati aperti dal saluto del sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, e della delegata provinciale del Comitato paralimpico, Elisabetta Carioti. Ha coordinato gli interventi il giornalista di LaC News24, Stefano Mandarano. Il convegno è stato preceduto da una dimostrazione della Croce Rossa Italiana di interventi di primo soccorso, e dall’installazione di un defibrillatore in piazza della Vittoria, accessibile alla popolazione, “per un comune cardio-protetto”. A seguire la cerimonia di consegna del “Premio Sportivo dell’Anno” alla Us Catanzaro 1929, per la promozione in Serie B. Premio consegnato al direttore sportivo Giuseppe Magalini dal primo cittadino di Stefanaconi, Salvatore Solano, e dal famoso portiere di Torino, Inter e della nazionale italiana, Lido Vieri. Il “Premio Corona” è andato alle squadre di calcio della provincia di Vibo promosse nella categoria superiore, San Nicola da Crissa, Real Parghelia, Piscopio e Polisportiva Spilinga. Riconoscimenti anche per gli assistenti arbitrali, Mirko Bartoluccio promosso in serie C, Raffaele Trapasso e Domenico Zappino in serie D, e l’arbitro Giuseppe Suriano in Can 5.

