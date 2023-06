Stefanaconi, ripartono i lavori per la raccolta acque bianche nella frazione Morsillara

Sono ripresi i lavori per la raccolta delle acque bianche nella frazione Morsillara di Stefanaconi. Ne dà notizia l’amministrazione comunale, informando che entro fine luglio gli interventi dovrebbero essere completati. Ieri mattina – scrivono gli amministratori – «dopo un periodo di fermo dei lavori per motivi di carattere tecnico, è stato riaperto uno dei cantieri nella frazione Morsillara». I lavori sono finalizzati alla raccolta delle acque bianche e relativo smaltimento delle acque meteoriche. Il collettamento andrà a confluire nel fosso demaniale “Alafri”. Una volta completato l’intervento, «l’area interessata sarà interamente bitumata».

Non si tratta degli unici lavori in corso nel territorio comunale di Stefanaconi. L’amministrazione comunale fa infatti sapere che «continuano speditamente e senza interruzioni i lavori di minimizzazione del rischio idrogeologico del nostro centro abitato. I lavori riguardano la realizzazione di un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla nostra collina».

