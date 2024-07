Stefanaconi, il Campo sportivo polivalente sarà presto realtà: verso la conclusione dei lavori

Ci è voluto del tempo ma presto il Campo sportivo polivalente sarà realtà, a beneficio di tuta l’intera comunità di Stefanaconi. Si avviano alle conclusioni, infatti, i lavori per la realizzazione della struttura e a renderlo noto è proprio l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Solano, con quest’ultimo che aggiunge alla lista l’ennesimo traguardo della sua amministrazione. Il Centro Sportivo Polivalente, con i lavori che si avviano ormai alla conclusione, sorgerà in località Pajeradi ed è il frutto di un progetto iniziato quattro anni fa, grazie ad un mutuo contratto dall’ente comunale pari alla somma di 150.000 euro. Un disegno progettuale studiato nei minimi dettagli e che prevede la realizzazione di due spogliatoi con relativo spazio docce, bagni pubblici e delimitazione area destinata al pubblico con annesso accesso esterno.

struttura coperta

I lavori per la realizzazione del Campo Sportivo Polivalente

E non è tutto dal momento che, grazie ad un altro finanziamento pari alla somma di 350.000 euro e ottenuto dal bando Sport e Periferie, sarà possibile anche la copertura di un campetto, anch’esso polivalente, e che renderà appunto la struttura sportiva praticabile per tutto l’anno, anche nei mesi freddi e piovosi. Il montaggio delle travi in lamellare, e in seguito i lavori di completamento, consentiranno di consegnare alla comunità stefanaconese una struttura unica e all’avanguardia e che sarà il fiore all’occhiello del piccolo centro della provincia vibonese, prendo porte di sport e svago ai molti giovai del posto. Manca dopo dunque per la realizzazione di un sogno.