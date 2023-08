Calcio: la Vibonese si presenta ai tifosi in una serata all’insegna della musica e dei ricordi

Giovedì 31 agosto alle ore 20:00 allo Stadio Luigi Razza tutti i protagonisti della stagione agonistica 2023/2024 si presenteranno al pubblico. Una vera festa in casa della Società rossoblu dedicata ai tifosi e agli appassionati di calcio in cui ci sarà spazio per esibizioni artistiche, dalla musica alla danza, che animeranno la serata condotta dai giornalisti Lorenzo Dallari, responsabile editoriale e comunicazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A e direttore della neonata Radio Tv Serie A, e Rosita Mercatante, addetto stampa della Società. Ospite d’eccezione l’allenatore umbro Serse Cosmi, che in Serie A ha guidato, tra gli altri, Udinese, Siena, Livorno, Lecce, e (soprattutto) Perugia e nell’ultima stagione il club croato del Rijeka. Oltre a far conoscere i nuovi volti dello staff e della squadra del Presidente Pippo Caffo, l’incontro sarà anche l’occasione per aprire una finestra sui ricordi più belli del Club con la presenza di tanti giocatori che hanno indossato la maglia della Vibonese, da Melo Cosentino a Dino Nilo, da Cecè La Grotteria al “principe” Enzo Consoli, da Egidio Belfatto a Franco Cittadino, Da Totò De Rito a Totò Musmeci, fino ad Alvaro Ottaviani, recentemente scomparso, che sarà rappresentato dal figlio.

