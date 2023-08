Vibonese-San Nicola da Crissa, amichevole vinta 4 a 1 dai rossoblù

Un’altra vittoria in amichevole per la Vibonese contro il San Nicola da Crissa andata in scena allo stadio Marzano di Vibo Marina. Nel primo tempo la doppietta di Convitto e la marcatura di Gaeta per il momentaneo 3 a 0. Poi a inizio ripresa Virdò accorcia le distanze per il San Nicola da Crissa, ma al 72’ La Torre mette a segno il gol del definitivo 4 a 1.

Il tabellino

Vibonese – San Nicola da Crissa 4-1

Marcatori: 22’pt e 29’pt Convitto, 26’pt Gaeta, 18’st Virdó (S), 27’st

La Torre.

Vibonese: Del Bello (16’st Borrelli); Divittorio, Baldan (39’st Ayad),

Onraita (1’st La Gamba), Carbone (1’st Scavone); Iuliano, Larosa (1’st

Anzelmo), Gaeta (1’st Staropoli); Castillo (1’st Cintura), Tandara

(23’st La Torre), Convitto (16’st Ordonez).

San Nicola da Crissa: Mengoni, De Caria, Malerba, Nicolovici, Mazza,

Romeo, Virdó, Luzza, Sanchez, Lauro, Mari.