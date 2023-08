Poker di acquisti per la Vibonese calcio: la presentazione allo stadio Razza

Poker di acquisti per la Vibonese calcio. Ci saranno anche quattro nuovi calciatori stasera, alle 20, allo stadio Luigi Razza, alla presentazione ufficiale della squadra rossoblù 2023/2024.

Quattro campionati, più di 100 presenze in maglia rossoblù, una promozione ottenuta. Pietro Ciotti torna a Vibo Valentia nella ‘sua’ Vibonese dopo due stagioni in Serie C ad Andria. Un colpaccio firmato dal ds Francesco Ramondino che chiude altre tre operazioni in entrata: Antonio Borgia regista classe 2003 scuola Sassuolo, nelle ultime due stagioni in luce a Gravina prima e Fc Lamezia Terme poi con ottime prestazioni impreziosite da 8 gol e 10 assist in due anni; Giorgio Polidori portiere classe 2005, proveniente dalla Lazio, club con cui ha fatto tutta la trafila del settore giovanile; Jose Ordonez, fantasista del 2004, cresciuto in un settore giovanile internazionale blasonato come quello dell’Atletico Madrid.

