Coppa Italia: il Soriano cala il poker e piega lo Sporting Catanzaro Lido

Una vittoria in agilità per il Soriano nella gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoblù di mister Giovinazzo piegano lo Sporting Catanzaro Lido (formazione di Promozione) al “Marzano” (a porte chiuse) con il risultato di 4-0, ipotecando così il passaggio ai quarti di finale. Partita già chiusa dopo una ventina di minuti, con i “padroni di casa” già avanti di tre reti, grazie al gol di Guerrisi (su assist di Bellino) e alla doppietta del solito Fioretti (al 7° gol in cinque gare ufficiali in rossoblù), dapprima su assist di Guerrisi e poi di testa dopo una respinta del portiere.

Per l’occasione il tecnico Giovinazzo ha fatto esordire l’ultimo arrivato, il fantasista Alvarez, che ha destato una buona impressione. Fra i pali si è visto il giovane Mazzotta, poi uscito per via dei crampi: buona la sua prova. Nella ripresa ecco il poker messo a segno dal subentrato Ocampo, su angolo battuto da Guerrisi, mentre nel finale per tre volte Stillitano si è opposto ai tentativi dei volenterosi calciatori ospiti. La gara di ritorno avrà luogo l’11 ottobre.