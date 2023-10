Calcio Under 15: arriva la prima vittoria in campionato per la Bulldog Vibo

Il primo successo è arrivato. Da campioni provinciali, i ragazzi della Bulldog Vibo affrontano per la prima volta una competizione regionale e qui, nel torneo Under 15, dopo il buon debutto contro la Vibonese (1-1 il risultato finale) ecco materializzarsi l’atteso successo. Nella seconda giornata del campionato Under 15 regionale, infatti, al “Marzano” di Vibo Marina i ragazzi di mister Gradia e Blandino hanno piegato la Virtus Soverato con il risultato di 3-1. Reduce dal derby, la formazione di casa ha avuto un avvio di gara difficile, tanto da chiudere il primo tempo in svantaggio. Nella ripresa, però, ecco l’attesa reazione per una Bulldog Vibo sicuramente più in palla, tonica, vogliosa e incisiva. La Virtus Soverato, che ha fatto comunque la sua parte (fallendo anche un calcio di rigore nel finale), si è così dovuta arrendere, venendo piegata dalle reti di Monteleone, Rao e Gradia. Prima gioia, allora, per il giovane gruppo vibonese, in grado di togliersi subito la soddisfazione di festeggiare la vittoria in casa nel più impegnativo torneo regionale, dopo aver vinto e stravinto nella manifestazione provinciale. Al di là delle vittorie, che comunque aiutano a crescere, si lavora in prospettiva futura e si fa esperienza in una manifestazione competitiva, nella quale la Bulldog è adesso attesa dalla prima vera trasferta, visto che il derby con la Vibonese si è giocato sempre al Marzano. Nella terza giornata del campionato Under 15 regionale, infatti, la formazione di Blandino e Gradia sarà ospite della squadra Piccoli Campioni De Luca di Cropani.

LEGGI ANCHE: La rivelazione Castillo è fra le note liete di questa Vibonese che vince e convince -Video

Serie D: prosegue il cammino vincente della Vibonese che batte anche il Locri -Video

Vibonese: gli highlights della gara di coppa perduta ai rigori contro il Lamezia Terme -Video