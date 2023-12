Ricadi, l’associazione “Futura” organizza il primo “Torneo natalizio di calcio a 5”

Sono già partite da qualche giorno le iscrizioni per il torneo di calcetto a 5 organizzato dall’associazione “Futura” di Ricadi che, per queste festività natalizie, ha deciso di mettere in piedi il primo “Torneo natalizio di calcio a 5”. L’evento, che si svolgerà presso l’impianto sportivo “Bagneria” nella frazione di Santa Domenica di Ricadi, dal 18 dicembre fino al 5 gennaio 2024. Gli organizzatori, che incitano quanti sono interessati a iscriversi e mostrarsi «pronti ad allietare queste festività natalizie, con lo spirito e l’agonismo di un bel torneo di calcetto», hanno fatto anche sapere che il numero di partecipanti a squadra, previo pagamento di una quota, è di otto persone e che le iscrizioni termineranno giorno 15 dicembre. I premi, già stabiliti dai componenti dell’associazione “Futura”, consistono, per la squadra prima classificata, in una coppa ricordo dell’evento svoltosi ed una cena di squadra; mentre per la seconda squadra classificata, in una coppa ricordo. Torna dunque a prendere vita il campetto sportivo di Santa Domenica, interessato nei mesi scorsi da alcuni importanti lavori di manutenzione quali l’installazione di una nuova recinzione e di un impianto d’illuminazione adeguato recentemente installato.

LEGGI ANCHE: Tonno Callipo, Cortese: «Migliorata intesa, pronti ad affrontare Ciclope Bronte»

Volley, due atlete della Todosport prenderanno parte al raduno del Club Italia del Sud

Serie D, Raoul Mal è un nuovo giocatore della Vibonese

La Vibonese riprende la sua marcia e travolge il San Luca: ecco gli highlights della partita -Video