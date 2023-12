Serie D, Raoul Mal è un nuovo giocatore della Vibonese

Raoul Mal è un nuovo giocatore della Vibonese. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale della società rossoblù: «L’Us Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Raoul Mal. Mezzala forte fisicamente, il neo calciatore rossoblù, può vantare un’ottima capacità di inserimento e di dribbling. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Pro Vercelli, è stato aggregato alla prima squadra con la quale ha disputato due campionati di C. Successivamente il trasferimento alla Pistoiese per altre due stagioni tra i professionisti, categoria in cui complessivamente ha collezionato quasi 100 presenze, per poi passare al Cluj nella Serie A rumena. Per lui prima parte di stagione 23/24 tra le fila del Città di Sant’Agata».

