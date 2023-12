Kick boxing, gli atleti della Beautiful Body Center di Vibo sul podio

Ennesimo risultato per i ragazzi della Beautiful Body Center (Asd Shen) di Vibo Valentia che hanno partecipato alla seconda tappa del campionato di kick boxing Wksfu svoltosi il 17 dicembre a Catania. Le nuove leve guidate dal maestro Emanuel Criseo, coadiuvato dall’allenatore Davide Barbieri, hanno guadagnato un argento e due bronzi, rispettivamente con Mattia Topia, Gianni Iannello e Davide Rubino, nella specialità K1-light. Quest’ultima è una specialità della kick boxing che prevede oltre i classici colpi di pugni e calci, anche l’uso di clinch (prese) e di ginocchiate. La soddisfazione trapela dalle dichiarazioni di Criseo: «Sono come sempre orgoglioso del lavoro e dell’impegno dei miei ragazzi ed è giusto che questo venga ripagato. Stiamo cercando di ricreare il settore agonisti, che l’anno scorso ha avuto il suo culmine con la partecipazione ai campionati italiani Fight1 di Rimini, partendo dal contatto leggero, stadio necessario ma transitorio per il contatto pieno, ambito che ci interessa maggiormente. Molti dei nostri vecchi atleti, finita la scuola hanno intrapreso chi la carriera universitaria, chi quella lavorativa fuori sede, destino che purtroppo riguarda buona parte del popolo vibonese, ma noi non demordiamo e con fiducia e pazienza stiamo curando le categorie cadetti e juniores». Il prossimo impegno che riguarderà il team vibonese sarà il Kumitevent, galà serale targato Fight1, che vede ogni anno protagonisti diversi fighter pro di k1 e muay thai. A tentare il colpo sarà Davide Barbieri che combatterà nei -67 kg classe C (contatto pieno) e il giorno dopo i suoi compagni nella seconda tappa del campionato istituzionale.

