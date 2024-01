Promozione B: il San Nicola da Crissa perde ancora e lascia strada alla Deliese

di R.S.

Il cammino del San Nicola da Crissa inizia a farsi complicato. Se da un lato la squadra di Addesi dimostra di non conoscere le mezze misure (9 vittorie e 8 sconfitte, senza nessun pareggio), dall’altro lato ecco il 4° ko nelle ultime cinque giornate. A Vibo Marina il risultato finale di 1-4 sorride alla Deliese. Le attenuanti non mancano alla compagine vibonese: la punta centrale non c’è e il tecnico aveva giusto 17 elementi in distinta, con cinque under fra i sei panchinari. Allo stesso tempo investire sul mercato, non avendo più velleità di promozione diretta, è inutile, considerando anche il fatto di dover costantemente giocare lontano da San Nicola da Crissa. Questo senza nulla togliere alla Deliese, formazione invece in ottima salute, al 4° successo consecutivo. Vittoria e aggancio in classifica per gli aspromontani di Nello Gambi, adesso quinti a quota 27 con il San Nicola da Crissa. Siamo appena alla seconda di ritorno e quindi la strada è ancora lunga e, in casa San Nicola, bisogna comunque ritrovare stimoli e grinta per raggiungere al più presto la quota salvezza. Meglio iniziare a guardarsi alle spalle, pur occupando la quinta posizione. Tornando alla gara con la Deliese, incoraggiante partenza dei padroni di casa, ma senza trovare il colpo risolutore. Quindi ecco il colpo di testa di Angulo, attaccante colombiano difficile da marcare, che ha sbloccato la gara nella parte finale del primo tempo, con Mari che un minuto dopo ha sfiorato il pari (diagonale a lato di un soffio). Nella ripresa la Deliese ha dilagato, ancora con Angulo, Domenico Carbone e Aiello, tutti in fase di ripartenza, contro il San Nicola da Crissa generosamente in attacco. Per i padroni di casa, dopo una traversa di Chiarello, il gol della bandiera è arrivato su rigore con Cannitello, procurato da Malerba. Nel prossimo turno la formazione di Addesi sarà attesa, sabato, dalla trasferta di Catanzaro, contro lo Sporting penultimo in classifica. L’obiettivo è quello di tornare a muovere la classifica e di ritrovare smalto, voglia, attenzione e concentrazione.

LEGGI ANCHE: Serie D: la Vibonese batte il S.Agata ribaltando il risultato nella ripresa

Bulldog Vibo, una realtà nella quale far crescere con tante attenzioni i giovani atleti

Vibonese: la migliore media punti rimane quella di Nevio Orlandi