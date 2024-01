Vibonese: la migliore media punti rimane quella di Nevio Orlandi

di R.S.

I complimenti si sprecano per la Vibonese attuale, per come gioca e per il lavoro portato avanti da Antonio Buscè e dal suo staff. La squadra rossoblù, in un torneo nel quale ci sono due corazzate quali Trapani e Siracusa, con la prima che ha investito fortemente per salire in C, sta disputando un ottimo campionato e, se non fosse stato per due pareggi interni evitabili (Acireale e Portici) sarebbe davvero a un passo dalla prima posizione. Appena una sconfitta per la Vibonese, capace di chiudere il girone di andata al terzo posto, con 40 punti all’attivo. Decisamente un buon passo, al quale non ci si era abituati. Negli ultimi anni, infatti, spesso e volentieri la Vibonese era nella parte destra della classifica, fatte salve delle eccezioni. La media punti di Antonio Buscè è la migliore di sempre se si considera il solo girone di andata in Serie D nella storia della Vibonese. Per l’ex tecnico della Primavera dell’Empoli una media di 2,35 punti a partita. Un rendimento di rilievo, che però non è il migliore nella storia in assoluto della Vibonese considerando il rendimento di un allenatore dopo 17 giornate trascorse in panchina.

Al comando c’è Nevio l’invincibile

Nella stagione 2017/18 è subentrato a campionato in corso, ma ha subito fatto cambiare passo alla Vibonese, regalando poi al popolo rossoblù la più bella impresa di sempre e la migliore serie utile. Ci si dimentica troppo in fretta del lavoro svolto da Nevio Orlandi, però i numeri non tradiscono e questi dicono che, dopo 17 giornate con lui in panchina, la Vibonese aveva totalizzato 13 vittorie e 4 pareggi, per una media di 2,52 punti a partita. Quindi se si considerano i numeri degli allenatori rossoblù dopo 17 giornate trascorse in panchina, il migliore è appunto Orlandi, il quale rimase imbattuto fino alla fine del campionato, portando la Vibonese in Serie C con la vittoria nello spareggio contro il Troina, recuperando tredici punti di svantaggio. Nevio l’invincibile ha scritto una delle pagine più bella della storia del calcio a Vibo, questo è chiaro.

Sergi, Pasquino e Iacoboni

Andando indietro nel tempo e ritornando quasi a trenta anni addietro, si trova un altro allenatore in grado di fare meglio di Buscè, anche se erano ovviamente altri periodi e altre categorie. E questo senza nulla togliere a quanto di buono sta facendo l’attuale tecnico rossoblù: non a caso si parla di numeri straordinari per via di una media punti ben superiore ai 2 punti a partita. Nella stagione 1994/95, con l’allora Nuova Vibonese in Prima categoria, dopo 17 gare di campionato la squadra guidata da mister Sergi era imbattuta, con 12 vittorie e 5 pareggi. Per Sergi una media di 2,41 punti a partita (attribuendo il valore dei tre punti alla vittoria, visto che allora ogni successo valeva due punti), la seconda migliore nella storia rossoblù dopo, ribadiamolo, 17 partite. In questa speciale classifica, troviamo quindi Marcello Pasquino, anche lui imbattuto nel 2000/01 dopo 17 turni di campionato, in Serie D, con 11 vittorie e 6 pareggi, per una media di 2,29 punti a partita. Infine ecco la doppia presenza di Bruno Iacoboni, tecnico del periodo della rinascita del calcio rossoblù, con il commendatore Carmelo Fuscà alla presidenza. Per la Vibonese targata Iacoboni, dopo 17 giornate, una media di 2,17 punti nel torneo di Promozione edizione 1996/97 e una media di 2,11 punti a partita nel campionato di Eccellenza edizione 1997/98.

