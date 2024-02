Nuovo successo per la Marpesca Lory volley Pizzo: battuta Pink Lamezia

Arriva l’ennesimo successo della Marpesca Lory Volley Pizzo in casa del Pink Volley Lamezia. Tanta la differenza in campo tra le due squadre e così in poco più un’ora di gioco la Marpesca liquida le lametine con un secco 3-0. I parziali di 25- 13; 25- 14 e 25-13 non lasciano scampo alla Pink. Ottima prestazione di Miriam Meleca attaccante della Marpesca che ha sfoggiato una serie di colpi e di muri che fanno ben sperare mister Monopoli per la fase finale del campionato e della coppa Calabria. Da segnalare anche gli esordi delle giovanissime Eva Polito classe 2012 e Federica Santaguida classe 2011 provenienti dal settore giovanile ed allenate da mister Saverio Amerato. La Santaguida ha anche messo a segno il 25esimo punto del terzo set concludendo di fatto il match. Settimana importantissima in casa Marpesca per i due appuntamenti di giovedì in coppa Calabria contro la Stella Azzurra e di sabato sempre al Palarcobaleno contro la Raffaele Lamezia per difendere il secondo posto in classifica nel campionato di serie C.

