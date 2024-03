La squadra del Parghelia aggredita prima del match: non si gioca la gara a Guardavalle

di R.S.

Doveva essere il big match del girone C di Prima categoria. In campo avrebbero dovuto affrontarsi il Guardavalle capolista e il Real Parghelia che insegue a meno due lunghezze, ma con una gara da recuperare. Il confronto, però, non si è disputato. Secondo una prima ricostruzione, alcuni calciatori del Real Parghelia sarebbero stati oggetto di una aggressione mentre erano all’interno di un ristorante del luogo, scelto per pranzare prima del match. Ed è proprio qui che avrebbe avuto luogo l’aggressione. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso. La gara non ha avuto luogo. Si attendono sviluppi in merito e si attende anche una comunicazione in merito da parte del Real Parghelia per meglio delineare i contorni dell’accaduto.

LEGGI ANCHE: Giovane arbitro picchiato, insultato e minacciato dai giocatori del Paravati Under 17

Calcio violento nel Vibonese e aggressioni agli arbitri: condanna dall’Aiac provinciale

Calcio violento e squalifiche, la versione dei presidenti della Rombiolese e del Capo Vaticano