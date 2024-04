Kickboxing, ai campionati nazionali medaglia d’oro per il vibonese Sesto

Ha rischiato di buttare alle ortiche il suo talento abbracciando una nuova e diversa disciplina sportiva, ma dopo un po’ ci ha ripensato tornando al “vecchio amore” per il tatami, divenendo nel giro di due anni il campione nazionale di kickboxing di categoria. È la storia di Salvatore Pio Sesto, atleta della Big match di San Calogero, centro di arti marziali guidato dal maestro Salvatore Romano. Ai campionati nazionali di Lignano Sabbiadoro, organizzati dalla FederKombat, il giovane kickboxer ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Old Cadet 13/15-63 kg. Con il successo appena conquistato Sesto ha ottenuto il pass per i campionati mondiali di Budapest nel corso dei quali rappresenterà i colori azzurri.

L’appuntamento nella capitale ungherese si terrà a fine agosto. A Lignano Sabbiadoro Salvatore Sesto non era solo, accanto a lui a combattere nella categoria di appartenenza c’era il fratellino Carmelo, dotato della stessa classe cristallina. Carmelo pur ben figurando ha dovuto capitolare di fronte all’esperienza del campione d’Europa in carica. Ma lo stesso ha già promesso che si rifarà alle prossime occasioni.

LEGGI ANCHE: Dance Academy F&M e Mangone Training Center: pioggia di titoli regionali per gli allievi vibonesi – Foto

Tennistavolo: la vibonese Miriam Carnovale firma l’impresa e conquista il titolo tricolore

Kickboxing, pioggia di medaglie per la società vibonese Fenix all’evento Federkombact