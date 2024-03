Dance Academy F&M e Mangone Training Center: pioggia di titoli regionali per gli allievi vibonesi – Foto

La storia si ripete. Anzi, la storia continua. E questa è una storia che parte da lontano, dietro la quale ci sono una passione infinita e una competenza straordinaria. È la storia di chi si dedica anima e cuore alla danza sportiva, sapendo che i traguardi da raggiungere sono sostanzialmente tre: il benessere dei propri allievi (che non a caso sono tanti e fanno parte di questo sodalizio con il sorriso), la crescita degli stessi (frutto di lavoro certosino, allenamenti adeguati e indicazioni ben precise) e poi ci sono i risultati (che sono tanti e ovviamente fanno piacere). La Dance Academy F&M dei maestri Francesco e Morena Fortuna, assieme alla Mangone Training Center di Domenica Callà e Antonio Mangone di storie nella danza sportive ne ha appunto scritte tante e altrettante continua a scriverne. E con esse ecco una lunga serie di titoli conseguiti in ogni ambito.

L’ultimo exploit è arrivato in occasione del campionato regionale di danza sportiva che si è svolto a Cosenza, organizzato dal Comitato provinciale di Cosenza, nella persona del maestro Giuseppe Tarantino, coordinatore danza nazionale Csen. Al PalaCosentia due giorni di gare e di brillanti esibizioni ai quali la scuola di danza vibonese ha partecipato nelle categorie Under 7, 9, 11, 13 e 16. Tanti allievi, tutti vogliosi di mettersi in mostra, tutti bravi in ogni competizione, tanto da portare la Dance Academy F&M e la Mangone Training Center sul podio in ogni categoria e classe: sincro latin coreografico, latin sincro freestyle e coreografico freestyle. Balli ben eseguiti, mettendoci anima, passione e forza di volontà. L’emozione c’è sempre, ma una volta in pista tutto vola via con leggerezza e arrivano lo spettacolo, la sincronia, il movimento perfetto, sotto lo sguardo attento dei propri maestri e quello dei propri genitori, ovviamente, felici ed emozionati, come sovente avviene in questi casi.

Si partecipa per fare esperienza, per condividere dei bei momenti, per applicare in pista ciò che viene provato e riprovato in settimana. E naturalmente, una volta che si è in ballo, in tutti i sensi, allora bisogna ballare bene e provare a vincere! Perché anche le vittorie aiutano a crescere. E sotto questo aspetto al campionato regionale di danza sportiva la Dance Academy F&M insieme alla Mangone Training Center al solito ha fatto benissimo, conseguendo 13 titoli di campione regionale, con tre brillanti piazzamenti al secondo posto. Un altro, ennesimo, trionfo. «Un plauso ai nostri allievi – così i maestri vibonesi – per quello che hanno fatto e per le emozioni che hanno saputo regalare. Hanno ballato in perfetta sincronia: erano un corpo e un’anima. Tutti bravi. Torniamo a casa con tanti titoli regionali e con delle performance molto apprezzate. Complimenti agli allievi del solo latin: Sarah Giurlanda, vice campionessa Regionale 12/13 classe D in samba e rumba su 23 atleti, 3° posto in cha cha sempre su 23 atleti; Carol Maria Saitta 12/13 classe D finale anche per lei in rumba alla 4 posizione, semifinale samba e cha cha su 23 atleti; Virginia Esposito 12/13, classe D Semifinale in samba cha cha e rumba sempre su 23 atleti; Gioia Maria Marcello vice campionessa regionale 8/9 anni rumba classe D alla 4ª posizione in samba; Ilary Maglia e Lucrezia Ricciuto primo turno samba cha cha e rumba».

». Ed ancora: «Un grazie al vice presidente del comitato di Vibo Valentia Luigi Papaleo che ci supporta in ogni cosa. Un ringraziamento alla nostra stilista Giovanna Cuomo che fa splendere in pista tutti i nostri allievi e alla maestra Melissa Belsito che segue costantemente e supporta tutti insieme a Giada Grillo». Ed infine: «Doverosi i ringraziamenti verso tutti i genitori per la fiducia dataci e per il sostegno e siamo grati alla signora Mimma che ci accompagna sempre insieme alla nostra adorata famiglia: Giuseppina De Luca, Giuseppe Fortuna, Nicola Riga, Chiara Cerminara. Siamo soddisfatti e ci siamo divertiti. Bene così».

