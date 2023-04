Danza sportiva, successo per le studentesse del liceo Berto che approdano alla fase regionale

Successo per la squadra di danza sportiva del liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia. Composto dalle studentesse Annapaola Bruzzese, Gaia Caserta, Giada Cipolloni, Stefania Zinnà, il team ha brillantemente superato la fase provinciale e accederà alla fase regionale che si svolgerà a Reggio Calabria il prossimo 19 aprile presso l’Istituto Alessandro Volta. Le quattro studentesse del Berto, guidate dalla professoressa Teresa Scarmato, si sono confrontate con le rappresentative dell’istituto alberghiero, del liceo Capialbi e del liceo classico di Nicotera. A convincere la giuria della Fids (Federazione italiana danza sportiva), rappresentata dal delegato provinciale e vice presidente Francesca Giordano, le due coreografie di gruppo di Cha cha cha e l’esibizione singola di Hip hop della studentessa Martina Napoli. [Continua in basso]

«Restiamo fedeli alla locuzione latina “Mens sana in corpore sano” – ha affermato il dirigente scolastico dello scientifico vibonese, Licia Maria Bevilacqua -. Nella nostra scuola, quindi, non si allena soltanto la mente, ma anche l’attività sportiva gioca un ruolo fondamentale nella formazione dei nostri allievi. I nostri docenti – ha concluso – sono, infatti, attivi e pronti a cogliere ogni occasione per far sì che gli studenti possano mettersi in gioco e possano confrontarsi con i propri coetanei nei più diversi settori e discipline».

