Gli studenti del liceo “Berto” di Vibo Valentia a scuola di cinema – Video

Si chiama “La Grotta dei Piccoli”, è il progetto organizzato dall’Associazione Culturale La Guarimba International Film Festival, che ha come obiettivo quello di avvicinare le giovani generazioni all’arte della narrazione grazie al cinema d’animazione. Il progetto nei giorni scorsi è sbarcato al liceo scientifico Berto di Vibo Valentia. 5 giorni di Workshop e di laboratori con animatori e registi. Le aule sono state trasformate in veri e propri set cinematografici. Ogni gruppo di lavoro ha realizzato un cortometraggio grazie alla tutor del progetto, la regista e illustratrice Valeria Weerasinghe. Nello staff anche il coordinatore di produzione Simone Colistra. I lavori saranno proiettati nel corso del Guarimba international film festival, la kermesse in programma dal 7 al 12 agosto ad Amantea. [Continua in basso]

«Avvicinare i più piccoli a questo tipo di prodotto culturale fa parte della nostra missione di “riportare il cinema alla gente e la gente al cinema», afferma Giulio Vita, direttore dell’associazione La Guarimba che da dieci anni si impegna sul territorio organizzando progetti educativi indirizzati ai bambini e ai ragazzi ed eventi di rilevanza. Come il festival di cortometraggi La Guarimba International Film Festival, durante il quale vengono inoltre proiettati una sezione di 100 cortometraggi di animazione indirizzati al pubblico più giovane; la residenza cinematografica Kino Guarimba, che ospita registi da tutto il mondo; e diversi progetti educativi per avvicinare le persone al linguaggio del cinema.

«Pensiamo che la sensibilizzazione verso il proprio territorio possa contribuire a sviluppare nei giovanissimi l’attenzione e la cura nei confronti negli spazi e i luoghi che abitano» sottolinea Valeria Weerasinghe, regista e tutor del progetto, finanziato dal bando “Cinema e Immagini per la Scuola”, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione. «La nostra esperienza ci insegna che esiste un interesse reale nei confronti di queste tematiche e ci dà la conferma che fornire contenuti, strumenti e stimoli culturali agli studenti in una fase così delicata della propria formazione, possa sempre portare a dei risultati positivi.» La Guarimba sta inoltre costruendo un piano per i prossimi anni al fine di portare i laboratori anche in altre scuole calabresi, dando così un contributo alla formazione extracurriculare dei più giovani nella nostra regione e introdurli all’arte del cinema.