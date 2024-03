Kickboxing, pioggia di medaglie per la società vibonese Fenix all’evento Federkombact

Successo e partecipazione per l’evento sportivo Federkombat ospitato al Palavalentia. La competizione ha coinvolto circa 500 atleti provenienti dalle 5 regioni della Magna Grecia (Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia). L’appuntamento è stato promosso a Vibo Valentia dal presidente regionale Giorgio Lico. L’organizzazione, impeccabile, ha riscosso il plauso di tutti i partecipanti. L’associazione sportiva Fenix Academy, nell’ambito dell’appuntamento, ha voluto schierare veramente un grande gruppo di atleti, tanto da ricoprire trenta categorie. Il risultato è andato ben oltre le più rosee aspettative: hanno raggiunto il podio ben ventisei atleti. Nella stessa alcuni hanno azzardato anche la doppia categoria, disputando quindi più competizioni e sollevando in entrambi la coppa al cielo. «In 5 anni di attività sul territorio nella kickboxing raggiungere questi traguardi è una grande soddisfazione. La Fenix oggi – ha affermato il tecnico Paolo Lo Preiato – può vantare atleti di ogni calibro, dal bimbo talentuoso all’atleta adulto di interesse nazionale». La società è l’ultima arrivata nel circuito Federkombat calabrese ma ha potuto contare sulla sapiente guida di Lo Preiato, che vanta decenni di esperienza negli sport da combattimento. Il tecnico infatti è stato ai suoi tempi un’eccellenza indiscussa in campo regionale nazionale ed internazionale. La Fenix ha conquistato ben 26 medaglie.

Medaglie d’oro : Borello Domenico – Cacciatore Andrea – Caruso Louis – De Salvo Gabriele -55 – Gallucci Pietropaolo – Gurzí Alessandro – Porco Davide – Vesci Andrea -69 kg – Vesci Andrea -74kg – Mirabello Luigi

: Borello Domenico – Cacciatore Andrea – Caruso Louis – De Salvo Gabriele -55 – Gallucci Pietropaolo – Gurzí Alessandro – Porco Davide – Vesci Andrea -69 kg – Vesci Andrea -74kg – Mirabello Luigi Medaglie D’Argent o: Camilló Giuseppe -63kg jr – Camilló Giuseppe -69kg jr – Camilló Francesca – De Salvo Gabriele -60kg – Morgese Simone -69kg Sr – Morgese Simone -74kg Sr – Ventrice Giuseppe – Zinnà Stefania – Piperno Carlotta.

o: Camilló Giuseppe -63kg jr – Camilló Giuseppe -69kg jr – Camilló Francesca – De Salvo Gabriele -60kg – Morgese Simone -69kg Sr – Morgese Simone -74kg Sr – Ventrice Giuseppe – Zinnà Stefania – Piperno Carlotta. Medaglie di Bronzo : Baldo Vittorio – Colloca Domenico – Lo Presti Francesco Pio – Magro Cristian – Pugliese Pietro – Aracri Gabriel – Lazzari Emanuele.

: Baldo Vittorio – Colloca Domenico – Lo Presti Francesco Pio – Magro Cristian – Pugliese Pietro – Aracri Gabriel – Lazzari Emanuele. Quinti posti: Lo Bianco Michele – Marchese Vincenzo – Marchese Pietro – Tavella Domenico.

LEGGI ANCHE: Bulldog Vibo: il pari con la capolista e un bel gesto di fair play nel torneo Under 15 regionale

Cuore e carattere: la Tonno Callipo batte l’Aquila Bronte

Tennis, continua il percorso di crescita del club di Filadelfia