Michele Facciolo è il nuovo allenatore della Vibonese, Ettore Meli nominato direttore sportivo

Mancava solamente l’ufficialità, adesso c’è anche quella. Come anticipato qualche giorno fa, Michele Facciolo ed Ettore Meli sono rispettivamente il nuovo tecnico e il nuovo direttore sportivo del club rossoblù. Per Facciolo, innanzitutto, si tratta di un gradito ritorno a Vibo Valentia, avendo guidato la prima squadra rossoblù al fianco di Giocomo Modica per due stagioni e la formazione Primavera per un anno. Nel prosieguo della sua carriera vanta la guida di piazze importanti come Messina e Cava dei Tirreni. Sarà la prima sfida calabrese invece per il direttore Meli, tra gli artefici del miracolo Sant’Agata dopo la bella stagione appena trascorsa che ha portato un elevato innalzamento del valore della rosa.

Insieme a mister Facciolo faranno parte dello staff tecnico il preparatore dei portieri, Salvatore Periti, il match analyst Antonio Greco ed il preparatore atletico Manuel Gallelli. Meli e Facciolo saranno presentati ufficialmente alla città e alla stampa in una apposita conferenza stampa programmata nei prossimi giorni.