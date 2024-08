La Vibonese vince l’amichevole contro la Vigor Lamezia. Facciolo: «Mi aspettavo questa partita, la squadra sta crescendo»

Vittoria per la Vibonese nel test amichevole contro la Vigor Lamezia di mister Fanello, squadra militante nel campionato di Eccellenza e tra le candidate alla vittoria finale. Il club rossoblù, dunque, si impone di misura (0-1) allo stadio D’Ippolito di Lamezia Terme grazie a una rete, all’alba della ripresa, di Giunta. Primo tempo in cui i ritmi, causa caldo e anche per la preparazione, non sono stati molto alti ma è stata una partita che, nel complesso, ha regalato buone cose. L’equilibrio, come detto, si spezza agli albori del secondo tempo grazie a Francesco Giunta. Il centrocampista ex Messina, e con oltre 200 presenze tra Serie C e Serie D, trova il tempo giusto e stacca di testa concretizzando un bel cross di Marras sulla corsia di destra. Sul finale di partita la Vibonese ha pure l’occasione di raddoppiare, ma il tiro di Cardinale si scaglia contro l’incrocio dei pali.

«Non possiamo permetterci un campionato nell’anonimato»

Nella conferenza stampa si è espresso mister Facciolo che ha fornito una sua analisi sulla prestazione dei suoi: «Mi aspettavo questo tipo di partita, anche perché l’ultima amichevole l’abbiam giocata l’11 agosto, chiaramente un lasso di tempo lungo per pretendere da una squadra gambe e ritmo. La Vigor Lamezia ha avuto più velocità, mentre noi facevamo fatica ad accorciare quando non avevamo palla ed eravamo lenti invece quando ce l’avevamo». Insomma c’è sicuramente qualcosa da migliorare ma ciò non cambia le ambizioni della società: «Noi siamo la Vibonese e non possiamo fare un campionato tranquillo. Ci sono squadre che hanno speso di più ma non possiamo permetterci un campionato nell’anonimato, dunque cercheremo di vincere sia in casa che in trasferta».

La strada verso l’8 settembre

E ancora: «Siamo ad un mese dal ritiro e la squadra ha fatto grossi passi in avanti soprattutto a livello di identità. Oggi, ripeto, non fa testo perché se fai l’ultima amichevole l11 agosto e poi incontri la Vigor Lamezia con ottimi giocatori allora è chiaro che fai fatica. Il segreto non è creare palle gol ma difendere alti dalla porta. Oggi non andavamo neanche a spingere, ma per il momento ciò non mi preoccupa poiché io guardo all’8 settembre per l’inizio del campionato, lì dovremo essere pronti». Ecco infine le favorite del tecnico: «Il Siracusa quest’anno può fare quello che ha fatto il Trapani. poi dietro metto Nissa, Scafatese e Reggina».