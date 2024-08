Coppa Italia (Serie D), la Vibonese affronta la Reggina. L’ex amaranto Marras: «Partita tosta, ma dobbiamo andare in campo senza paura»

Parla l'esterno (classe 2002) in vista del debutto ufficiale dei rossoblù: «Lo scorso anno non sono riuscito a incidere come avrei voluto, qui spero di fare meglio»

Domenica per la Vibonese inizia ufficialmente la stagione con l’esordio in Coppa Italia. I rossoblù infatti saranno impegnati nel derby tutto calabrese contro la Reggina, allo stadio Granillo. Una gara, questa, che lo scorso anno ha affascinato nel Girone I di Serie D, soprattutto per l’ottimo andamento delle due compagini che hanno terminato il loro campionato al terzo e al quarto posto. Adesso però è tutta un’altra storia, e comincia proprio da domenica nel tredicesimo confronto ufficiale tra le due parti e con la Vibonese che non ha ancora sfatato il tabù Granillo (mai vittoriosa).

L’esperienza alla Reggina

In vista della gara si è espresso un importante ex che questa stagione vestirà la maglia della Vibonese, ovvero Niccolò Marras (esterno classe 2002): «Domenica sarà la prima partita ufficiale e sarà contro la Reggina, partita sicuramente molto tosta ma noi dobbiamo affrontarla come sappiamo e, soprattutto, senza paura». E ancora: «Da un mese a questa parte ormai stiamo provando i meccanismi e ci stiamo collaudando sempre di più. Lo scorso anno ho vestito la maglia amaranto ma è stata un’annata particolare dal momento che non sono riuscito a incidere come avrei voluto, ma adesso sono a Vibo e spero di fare bene in questa stagione».