Vibonese, tutto pronto per l’inizio di stagione. Facciolo: «Convinceremo i tifosi a riempire lo stadio» – VIDEO

È pronta a scendere in campo per una nuova stagione nel campionato di Serie D la Vibonese guidata da Michele Facciolo, tecnico da quest’anno alla guida dei rossoblù e con un recente passato proprio sulla panchina della Vibonese come allenatore in seconda. Il mercato estivo ha completamente rivoluzionato la rosa. Del gruppo dello scorso anno sono rimasti infatti i soli La Torre (attaccante classe 2004) e il compagno di reparto Terranova, per il resto tutto volti nuovi tra i quali tanti giovanissimi.

«Questa è una squadra con della qualità – ha spiegato ai nostri microfoni il tecnico -. Abbiamo scelto dei giocatori con delle caratteristiche precise per quelle che sono le mie idee di calcio e qui devo ringraziare il direttore che ha fatto un grande lavoro e chiaramente anche il presidente. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di creare una squadra che cerchi di andare a giocare a calcio in ogni campo, che cerchi di comandare la partita e, naturalmente, di vincere più partite possibili»·

Tra i nuovi arrivati anche Vittorio Favo, il capitano della squadra, vertice basso di centrocampo, regista e all’occorrenza mezzala. Per lui 280 presenze tra Serie C e Serie D. «Siamo un gruppo totalmente nuovo, un gruppo giovane, però secondo me questa è una cosa a nostro vantaggio perché abbiamo grande entusiasmo, abbiamo fame e vogliamo dimostrare di valere questa maglia e questi colori» ha commentato il nuovo leader del centrocampo rossoblù.

Stagione che, in termini di calendario, inizia praticamente come è finita e cioè con la sfida agli amaranto della Reggina, che nello scorso mese di maggio si imponevano per 1 a 0 sui rossoblù nella semifinale play off di Serie D. Domenica prossima, invece, Vibonese e Reggina daranno il via alle loro gare ufficiali con la sfida ad eliminazione diretta, allo stadio Granillo, valida per il primo turno di Coppa Italia Serie D.

«Andare a giocare a Reggio contro la Reggina è stimolante – ha commentato mister Facciolo. È una squadra che secondo me parte, assieme al Siracusa e alla Scafatese, per giocarsi il campionato. È una partita che va presa come preparazione di quello che sarà poi il campionato». Che contributo sarà allora quello del tecnico originario di Pizzo in questa stagione ai nastri di partenza? «Porto la mia esperienza e la mia passione per il calcio. E spero di dar soddisfazioni al presidente, al direttore e soprattutto ai tifosi che oggi chiaramente potrebbero essere molto scettici ma andando avanti son convinto che li convinceremo e li porteremo in tanti allo stadio».