Serie D, la Vibonese saluta la Coppa Italia: rossoblù sconfitti 2-0 dalla Reggina

Esordio stagionale amaro per la Vibonese di mister Facciolo che perde 2-0 al Granillo di Reggio il match valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. Nel primo derby calabrese di Serie D della stagione. La partita è stata caratterizzata da una partenza esplosiva degli uomini di Pergolizzi, che hanno messo a segno le due reti nei primi cinque minuti, dimostrando subito la loro determinazione e voglia di iniziare la stagione con il piede giusto.

Il primo gol arriva nel primo minuto della sfida, quando il neo acquisto Giuliudori prova un tiro dal limite dell’area. Il suo tentativo trova anche la deviazione sfortunata del difensore della Vibonese Checa Caballero, portando così in vantaggio gli amaranto.

Appena cinque minuti dopo, la Reggina trova il raddoppio grazie al bomber argentino Bruno Barranco, impeccabilmente servito sul filo del fuorigioco. Barranco si è trovato a tu per tu con Illipronti e non ha sbagliato, mettendo a segno il suo primo gol con la maglia amaranto e portando il punteggio sul 2-0.

Nonostante la partenza shock dei padroni di casa, la Vibonese ha mostrato carattere e determinazione, colpendo addirittura due traverse nel corso della partita. La squadra ospite ha dimostrato di essere comunque competitiva.

Con questa vittoria , la Reggina di Pergolizzi fa un primo passo importante nella stagione superando il turno di Coppa, e mostrando una buona forma.. Ora il focus si sposta alla prossima sfida, il debutto in campionato il prossimo 8 settembre in casa dell’Igea Virtus. La Vibonese, invece, saluta la Coppa e si prepara dunque per la prima sfida del girone I del torneo di Serie D in casa della Nissa.

Il tabellino

REGGINA (3-5-2): Lumia; Mariano (51’ Girasole), Adejo, Bonacchi; Giuliodori (51’ Laaribi), Forciniti (51’ Vesprini), Ba, Barillà, Porcino (75’ Salandria); Barranco; Ragusa (51’ Perri). A disposizione: Lombardo, Cham, Provazza, Renelus. All. Pergolizzi

VIBONESE (4-3-3): Illipronti; Fontanelli (87′ Centrella), Checa, Germinio, Squillace; Giunta, Favo (67 Cardinale), Aronica (51’ Milazzo); Berardi (51’ Marras), Alagna, Terranova (75’ Simonelli). A disposizione: Scarpato, Capone, La Torre, Ceschin All. Facciolo

Arbitro: Francesco Polizzotto di Palermo; Assistenti: Roberto Cracchiolo e Giuseppe Di Marco di Palermo

Marcatori: 1’ Giuliodori, 5’ Barranco

Note: Ammoniti: Forciniti, Ba, Giunta, Laaribi, Barillà Recupero: 3’pt, 5’st Spettatori: 953 di cui 29 ospiti