Il Capo Vaticano ancora attivo sul mercato, ufficiale l’ingaggio del centrocampista argentino Santa Cruz

Tassello in mediana per la formazione neroverde che chiude l'operazione con l'ex giocatore del Deportivo Riestra

La gara inaugurale di Coppa Italia, contro la Palmese, aveva dato già qualche indicazione positiva sia a livello di tenuta che di gioco e, soprattutto, confermato quanto il Capo Vaticano, completamente rinnovato rispetto allo scorso anno, sia duro a morire. Tanti i giocatori nuovi: l’ultimo è stato presentato proprio ieri.

Il centrocampista arriva dall’Argentina

La formazione neroverde, infatti, ha annunciato l’ingaggio dell’argentino Federico Nicola Santa Cruz. Si tratta di un centrocampista, classe 1996, proveniente dal Deportivo Riestra. Una pedina interessante per mister Diego Surace che adesso ha il suo nuovo play di centrocampo. È un giocatore abile nello smarcarsi e poi impostare il gioco, eccellente nei cambi di gioco e solido in fase di interdizione. Santa Cruz è un talento versatile, in grado di giocare anche da mezz’ala, portando con sé un bagaglio tecnico e tattico di alto livello.

Impegno e passione per il nuovo arrivato

In realtà Santa Cruz non è proprio nuovo, dal momento che ha iniziato la preparazione con il club ricadese fin dal primo giorno, e, in attesa del transfert, ha già dimostrato grandissime doti tecniche e una straordinaria voglia di mettersi in luce. «Quello che colpisce di più nel ventisettenne – si legge nel comunicato ufficiale del club – è la sua umiltà, il suo impegno e la sua passione, qualità non facili da trovare in un giocatore del suo talento. Siamo certi che Federico sarà un valore aggiunto per la nostra squadra e non vediamo l’ora di vederlo all’opera con i nostri colori». I neroverdi, oggi pomeriggio alle ore 16.00 saranno impegnati sul campo del San Nicola-Chiaravalle per la seconda giornata del triangolare di Coppa Italia Dilettanti.