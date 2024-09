Esordio casalingo amaro per la Vibonese. Al Luigi Razza passa il Sambiase (0-1) che vola a punteggio pieno

Alquanto opaco l’esordio casalingo in campionato (Serie D, Girone I), almeno per quel che riguarda il risultato, per la Vibonese che, alla prima allo stadio Luigi Razza, cede il passo al Sambiase perdendo 0-1 grazie all’acuto di Ferraro. Due su due invece per la neopromossa squadra giallorossa che, dopo l’esordio col botto, imponendosi sul blasonato Siracusa tra le candidate alla vittoria finale, si ripete con lo stesso risultato anche in casa del club del presidente Caffo.

La cronaca della partita

I padroni di casa si presentano alla sfida con l’organico al completo avendo recuperato l’attaccante Berardi (inizialmente in panchina), il centrocampista Castillo e il capitano Favo. In attacco il tridente Marras, Terranova e Alagna, con quest’ultimo che ha timbrato la prima marcatura della stagione rossoblù, settimana scorsa. Il Sambiase arriva invece alla gara spinto dall’entusiasmo dell’esordio, dopo la vittoria contro la corazzata Siracusa, e trascinato in attacco da Zerbo e dal capitano Umbaca. Primo tempo un po’ sterile per i locali che fanno tanto possesso palla ma non riescono a impensierire notevolmente Giuliani, tranne al terzo minuto quando Terranova, unico superstite in campo rispetto ai giocatori dello scorso anno, recupera un pallone sulla trequarti e libera un velenoso tiro che si spegne però a fil di palo. All’altezza della mezz’ora arriva l’acuto del Sambiase: spregiudicata uscita del portiere Illipronti servendo una sorta di assist a Ferraro che, con freddezza e cinismo, opta per un pallonetto insaccando a porta sguarnita. Nella ripresa mister Facciolo inserisce il rientrante Berardi, con la Vibonese maggiormente padrona del campo, cercando l’iniziativa soprattutto dai piedi di Terranova che crossa appena ne vede l’occasione. Proprio su un traversone di Terranova, da calcio d’angolo ravvicinato, Alagna svetta più in alto di tutti incornando di testa ma trovando pienamente la traversa. I locali ci proveranno con giro palla e per vie laterali ma il parziale non cambierà. Sambiase in vetta a punteggio e con due vittorie di prestigio mentre la Vibonese, invece, deve subito archiviare e pensare al prossimo impegno in casa del Locri.

Il tabellino

VIBONESE: Illipronti; Fontanelli, Squillace, Checa (45′ st La Torre), Capone; Favo (37′ st Atteo), Giunta (23′ st Simonelli), Aronica (23′ st Milazzo); Marras (1′ st Berardi), Alagna, Terranova. A disp.: Scarpato, Germinio, Cardinale, Rizzardi. All. Facciolo

SAMBIASE: Giuliani; Perri, Morra (23′ st Frasson S.), Strumbo, Frasson V.; Piriz, Caporello, Ferraro (23′ st Munoz); Zerbo, Umbaca (27′ st Crucitti), Carella (38′ st Solomon). A disp.: Grisendi, Dell’Acqua, Conti, Costanzo, Cataldi. All. Morelli

ARBITRO: Simone Palmieri di Avellino (assistenti Anthony Di Minico di Ariano e Vincenzo Tallarico di Ercolano

MARCATORI: 30′ pt Ferraro (S)

NOTE: 900 spettatori complessivi, di cui 240 ospiti. Ammoniti: Checa (V), Morra (V), Piriz (S). Espulso Zerbo (S) al 43′ st. Rec.: 1′ pt-5′ st