Volley, lo staff medico della Tonno Callipo si arricchisce di nuovi volti

Tra i settori strategici di un’intera struttura sportiva c’è senza alcun dubbio lo staff medico, da sempre in simbiosi con lo staff tecnico per perseguire congiuntamente gli obiettivi societari. La Tonno Callipo si è sempre avvalsa di stimati professionisti e così sarà anche quest’anno. Intanto si riparte da tre volti noti, già da anni al servizio dei colori giallorossi. Si tratta dell’ortopedico Valerio Mastroianni, responsabile dello staff medico; di Nicola Basilio Arena, medico sociale e di Francesco Canalicchio, fisioterapista. I due volti nuovi sono invece quelli del preparatore atletico Francesco Fiorentino e dell’osteopata Simone Toscano, entrambi entusiasti di iniziare questo nuovo percorso con la Tonno Callipo.

Francesco Fiorentino è reduce da un biennio con la Volley Soverato di A2, è laureato dal 2014 ed ha sempre lavorato nell’ambito sportivo, seguirà sia il settore maschile che quello femminile: «Sono molto onorato di far parte di questo team – spiega Fiorentino -, la chiamata da parte della Tonno Callipo mi ha sorpreso ma sono ovviamente felice di lavorare con questa blasonata società pallavolistica. Siamo solo all’inizio del percorso eppure le prime impressioni non hanno tradito le mie aspettative: si percepisce infatti la volontà di fare bene da parte di tutti, oltre che di migliorarsi giorno dopo giorno. Approdo in un club eccezionale, dove mi sono trovato bene sin da subito».

Particolarmente entusiasta anche l’osteopata Simone Toscano: «Sono molto lieto e onorato di far parte della famiglia Tonno Callipo – inizia -, lavorare in una società importante come questa offre il vantaggio di poter collaborare con uno staff medico/tecnico di assoluta qualità. E quindi sono felice di poter seguire quotidianamente al meglio gli atleti e le atlete, per cercare di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali dell’ambiziosa Tonno Callipo».

Si conferma invece il rapporto con il fisioterapista Francesco Canalicchio che sottolinea: «Sono felice di continuare la mia collaborazione con la Tonno Callipo per il secondo anno consecutivo. Lavorare con questi atleti e lo staff è un piacere, oltre che fonte di crescita professionale. L’ambiente qui è stimolante e positivo, il che mi permette di svolgere al meglio il mio lavoro di fisioterapista. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra e di poter contribuire al successo e al benessere dei nostri atleti. Ringrazio la Tonno Callipo per la rinnovata fiducia e sono entusiasta nell’affrontare insieme le sfide della nuova stagione agonistica».