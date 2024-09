Sport e formazione, si rinsalda il legame tra la Tonno Callipo e l’asd Volley academy

Si rafforza per il quarto anno consecutivo la proficua collaborazione tra la Asd Volley Academy di Cerzeto e la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia. Un legame sempre più significativo e duraturo tra le due realtà: da una parte la blasonata Tonno Callipo con la sua trentennale storia pallavolistica, di cui oltre venti nell’èlite del volley nazionale; dall’altra la prima Accademia di pallavolo calabrese con sede a Cerzeto in provincia di Cosenza, guidata dalla presidente Veronica Cetraro. Le due realtà lavorano con l’obiettivo di sostenere i giovani che desiderano praticare la pallavolo, accompagnarli nel percorso di crescita morale e umana.

«Per il quarto anno consecutivo – spiega la presidente dell’asd Volley Academy Cerzeto, Veronica Cetraro – la nostra società ha l’onore di essere affiliata Tonno Callipo Family, di fatto la nostra seconda famiglia. Non a caso è di pochi giorni fa l’annuncio che una nostra atleta, Giabie Rustani, disputerà il campionato di Serie B2 proprio con la Tonno Callipo. Ecco – evidenzia la presidente Cetraro – è appunto questo l’obiettivo: avere una stessa lunghezza d’onda per la preparazione degli atleti e la possibilità che ragazzi e ragazze del nostro vivaio possano esprimere le loro doti in una società blasonata qual è la Tonno Callipo. Le collaborazioni esistono anche dalle nostre parti e non solo in realtà consolidate del Nord Italia, per cui se si vuole fare sport e anche in modo serio e professionale, questa è la strada giusta. Collaborare ed essere una affiliata alla Tonno Callipo è un’opportunità per i nostri giovani e per il nostro settore giovanile che, in soli 5 anni, conta ben quasi 200 iscritti, tutti idealmente decisi a spiccare il volo». Ringraziamenti sono giunti poi all’indirizzo del presidente Pippo Callipo, del vice Filippo Maria Callipo, del direttore sportivo, Giuseppe Defina.

Dal canto suo il vice presidente Filippo Maria Callipo sottolinea: «Siamo molto felici di rinnovare questa collaborazione ormai pluriennale, perché l’Academy è una società che condivide i nostri stessi valori, ovvero quelli che consentano il benessere di tanti giovani calabresi. Per cui suggellare per l’ennesimo anno questa partnership ci rende orgogliosi ed entusiasti. Tanto è vero che, a parte i discorsi di supporto tecnico tra le due società, da quest’anno abbiamo cominciato anche ad avere qualche scambio di atleti, prova ne sia il prestito della giovane e brava atleta Giabie Rustani cresciuta nel settore giovanile dell’Asd Volley Academy».