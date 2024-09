La Vibonese alla ricerca della prima vittoria casalinga. Facciolo: «Dobbiamo portare il Pompei dove vogliamo noi»

La Vibonese torna in campo, davanti ai propri tifosi, dopo aver trovato domenica la prima vittoria in campionato in casa del Locri. Adesso, ovviamente, l’auspicio è quello di centrare anche il primo successo allo stadio Luigi Razza dando così continuità di risultati. A Vibo arriva un Pompei sicuramente ostico e con un organico importante e, soprattutto, reduce da due vittorie consecutive senza incassare gol. Sfida in programma alle ore 15 di domani, domenica 29 settembre.

Le parole di mister Facciolo

Nella conferenza stampa pre-gara si è espresso il tecnico rossoblù Facciolo: «Sicuramente è fondamentale per dare continuità di risultati e di prestazione. In settimana la squadra ha dimostrato applicazione nel lavoro svolto e quindi siamo pronti per domani per affrontare una squadra attrezzata». Il mister si sofferma poi sulla partita: «Io spero che sarà una bella partita ma, soprattutto, che ci sia tanto pubblico a sostenere la squadra. Un’altra cosa che ribadisco è che dovremo essere bravi a comandare il gioco e portare il Pompei dove vogliamo noi per concretizzare il lavoro della settimana. Abbiamo la fortuna di avere cinque attaccanti forti e con caratteristiche ben precise, con Terranova che al centro dell’attacco non dà nessun riferimento all’avversario. A centrocampo inoltre abbiamo nomi come Giunta, Favo e Castillo senza dimenticare i vari classe 2004, 2005 e 2006 in rosa. Il Pompei è una squadra costruita con giocatori importanti e, inoltre, in settimana ha acquisito il calciatore De Luca che non ha bisogno di presentazioni. Hanno un reparto d’attacco non indifferente».