Vibonese, centrato il poker in campionato. mister Facciolo: «Abbiamo espresso un grande calcio, creando tante occasioni»

La Vibonese centra la sua quarta vittoria in campionato e lo fa davanti al proprio pubblico, esprimendo buon gioco e archiviando la pratica Sancataldese. Una vittoria maturata interamente nella prima frazione, con i padroni di casa che prima trovano il vantaggio con Giunta, splendidamente imbeccato da Terranova, e poi con lo stesso Terranova (tra i migliori in campo) che dai trenta metri si inventa un siluro imprendibile e che finisce all’angolino alto: eurogol. Nella ripresa gli ospiti rimangono in dieci al quarto d’ora per l’espulsione di Etchegoyen ma, paradossalmente, riescono a mettere, seppur in una piccola fase, in difficoltà la Vibonese. Tre punti comunque che valgono oro e che permettono alla squadra di mister Facciolo di tenere contatto con i vertici della classifica, occupati da Scafatese e Siracusa.

Le parole di Facciolo

Soddisfatto mister Michele Facciolo, il quale è intervenuto nella conferenza stampa post-match: «Diciamo che la squadra avrebbe dovuto sfruttare meglio gli spazi che gli avversari hanno concesso per poter chiuderla definitivamente. In ogni caso i ragazzi hanno fatto un primo tempo di grade calcio, creando innumerevoli occasioni e questo non si può negare. Oggi avevamo di fronte un avversario che difendeva a cinque ma durante la settimana l’abbiamo studiato per bene». Una battuta su Terranova, principale protagonista della gara, e su altri singoli: «Terranova già lo conoscevo da tempo e un giocatore come lui può sempre fare la differenza. Oggi è stato tra i migliori, insieme a Simonelli e Squillace. Quanto ad Alagna è stato due settimane fuori e quindi ha bisogno di lavorare per trovare minutaggio e intensità. Un giocatore come lui è importante perché sa giocare, protegge palla ed è forte sulle palle alte. Proprio per il lavoro che fa è comprensibile che nell’ultimo quarto d’ora di partita accusi un po’ di stanchezza».