Coppa nazionale dei Borghi più belli d’Italia: Tropea si aggiudica la seconda edizione del torneo calcistico in riva al Lago di Garda

Piccola soddisfazione per Tropea, borgo dall’elevata bellezza naturale e che arricchisce la famosa Costa degli dei, ogni anno meta turistica con migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo. Una bellezza naturalistica accarezzata dal mare e che, non a caso, è stata premiata nel 2021 come Borgo dei Borghi.

Coppa Nazionale dei Borghi più belli d’Italia

Piccola soddisfazione dunque, perché la rappresentativa tropeana si aggiudica la seconda edizione (in programma dall’11 al 13 ottobre) della Coppa Nazionale dei Borghi più belli d’Italia e svoltasi in riva al Lago di Garda. Tropea trionfa nella finale della Coppa Nazionale. Si tratta di un torneo di Calcio a 5 non professionistico, organizzato da Tuttotornei con il patrocinio dell’associazione “Borghi più Belli d’Italia” e del Centro Sportivo Italiano, dedicato ai piccoli borghi, veri gioielli del nostro Paese, che fanno parte dell’associazione. Dopo l’esperienza straordinaria dello scorso anno, la squadra di calcio a cinque di Tropea ha mostrato fin da subito tutta la sua forza, fino alla conquista del trofeo e in un competizione che ha visto sfidarsi 16 borghi provenienti da tutta Italia.

L’impegno, il trionfo e la dedica

Soddisfazione e tanto orgoglio nei protagonisti della vittoria, i quali hanno contribuito a portare in alto il nome di Tropea. Comprensibile la felicità nelle loro dichiarazioni, seppur con una dedica precisa: «Il nostro impegno e la nostra passione sono stati i due fattori che ci hanno portato in vetta. Questo successo è stato possibile anche grazie al sostegno fondamentale del nostro ex sindaco, Giovanni Macrì, che fin dall’inizio ha creduto nel nostro progetto e ha voluto fortemente il nostro coinvolgimento. A lui dedichiamo questa vittoria, un simbolo della sua instancabile dedizione e amore per la nostra comunità, che ha lasciato un segno profondo in tutti noi. Grazie, Sindaco Macrì, per averci sempre sostenuto, per aver condiviso la tua visione e per aver contribuito a rendere possibile questo straordinario traguardo. Questo trofeo è il risultato di un lavoro di squadra e dell’impegno comune per far brillare Tropea, un borgo che porta con orgoglio la sua bellezza e la sua storia oltre i confini regionali».