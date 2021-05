Linea Verde accende i riflettori su Tropea, al via le riprese

Tropea in questi giorni ospiterà LineaVerde, lo storico programma di Rai1 che, a partire da domani, martedì 11 maggio, e fino al 14 maggio registrerà una puntata dedicata a questo emozionante territorio, recentemente insignito del titolo di “Borgodeiborghi2021” da un’altra famosa trasmissione Rai: IlKilimangiaro. La messa in onda della puntata di Linea Verde è prevista per il 20 giugno. A farci compagnia, come ogni domenica, IngridMuccitelli, BeppeConvertini e Peppone.