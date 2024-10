Volley, per la Tonno Callipo inizia la sfida B2. Vinci: «Campionato insidioso, ogni gara sarà una battaglia»

Il capitano in vista del match contro l’Orlandina scalda i motori: «Giocheremo in casa e affronteremo la partita con la giusta cattiveria»

Si accendono le luci al PalaValentia. Dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione, domani il Palasport vibonese riapre le porte al campionato per l’esordio della squadra femminile del presidente Pippo Callipo. Dopo quasi due mesi di preparazione, con in mezzo la conquista della Supercoppa del Sud, le giallorosse ospitano l’Orlandina Trevieffe Volley nel loro primo storico torneo di B2, dopo il riposo della prima giornata. Il ds Defina ed il tecnico Boschini hanno costruito un roster di qualità, per puntare ad un torneo di vertice. A fronte di sei riconfermate, sono arrivate sette nuove giocatrici. Tutte insieme cercheranno di raggiungere gli obiettivi ambiziosi della società giallorossa, ovviamente supportate dallo staff di coach Boschini che presenta anche la new entry della vice Valeria Pellegrini.

Il capitano Denise Vinci, in vista del match contro l’Orlandina, illustra bene le ambizioni della Tonno Callipo, adempiendo al suo consolidato ruolo di leader del nuovo gruppo: «È sicuramente un’ottima squadra, composta da validi elementi e soprattutto reduce da 3 punti conquistati fuori casa alla prima di campionato. Per noi sarà la prima giornata avendo riposato all’esordio: giocheremo in casa e lo faremo con la massima concentrazione e la giusta cattiveria per far nostro il risultato».

Per voi già un trofeo in bacheca, chi ben comincia… è a metà dell’opera?

«La Supercoppa del Sud è stato un trofeo a completamento del percorso iniziato lo scorso anno. Siamo state orgogliose di averlo conquistato, ci abbiamo messo il massimo impegno, ma possiamo dire che il nostro vero percorso quest’anno inizierà sabato. Il trofeo in bacheca ha fatto sicuramente morale ma bisogna continuare ancora meglio. Quindi possiamo dire che chi ben comincia… ha solo cominciato bene».

Hai già giocato in B2: che idea ti sei fatta di questo torneo, anche dopo la prima giornata?

«È un campionato lungo e insidioso. Dai riscontri della prima giornata abbiamo capito che non ci saranno mai risultati scontati, per cui sarà una battaglia ogni sabato».

Sono quasi due mesi che avete iniziato a lavorare in palestra: che gruppo sta nascendo?

«Senza ombra di dubbio competitivo, divertente e carismatico. Ci si allena ad un ottimo livello e siamo certe che dobbiamo ancora conoscerci meglio, in modo da poter tutte insieme alzare ancora l’asticella».

È risaputo dei vostri obiettivi ambiziosi: quanto sarà più ostico primeggiare rispetto all’anno scorso?

«Difficile paragonare i due campionati, abbiamo visto che per un motivo o per l’altro lo scorso anno non c’è stata molta storia per le avversarie. Ci piacerebbe ripeterci e per farlo non dovremo dare spazio a cali di concentrazione. Mi piace pensare che dipenderà tutto soltanto da noi. Le avversarie ce la metteranno sempre tutta per fare risultato e questo lo sappiamo bene. Ma siamo anche consapevoli che abbiamo tutti i mezzi per poterci esprimere sempre al meglio. In fin dei conti, giocare al massimo delle nostre possibilità sarà sempre il nostro obiettivo, ovviamente – conclude Denise – col sostegno del nostro caloroso pubblico».