Tonno Callipo Volley, la carica di coach Boschini: «Le ragazze sono pronte, puntiamo a vincere il campionato e la Coppa Italia» – VIDEO

Le giallorosse, dopo il turno di riposo della prima giornata, scenderanno in campo domani al Palavalentia per la prima gara del torneo di Serie B2 alle ore 18:00 contro l'Orlandina Trevieffe

Il Palavalentia è pronto ad aprire le sue porte per il primo match del campionato della Tonno Callipo Volley femminile che nella giornata di domani, alle ore 18:00, sfiderà la Trevieffe Volley.

Le giallorosse, reduci dalll’esaltante promozione della passata stagione, arrivano alla gara di casalinga di domani dopo un precampionato che ha dato indicazioni importanti a coach Diego Boschini e che ha permesso di sollevare anche il primo trofeo della stagione, la Supercoppa del Sud.

«In realtà in Supercoppa sono venuti fuori lati del nostro gioco che sono da mettere a posto e che non sono emersi invece in allenamento – spiega ai nostri microfoni Benedetta Rizzo, centrale classe ’94 approdata in giallorosso questa estate -. Non siamo stati particolarmente costanti quindi sicuramente ci sono tante cose ancora su cui dobbiamo lavorare anche se, naturalmente, la soddisfazione è stata grande».

Determinazione e voglia di migliorarsi per le atlete della Tonno Callipo, un gruppo in parte nuovo, rinforzato in tutti i reparti rispetto a quello che ha stravinto la Serie C e che punta a giocare un ruolo da protagonista anche in questa serie B2. «Io credo che in un’organizzazione, soprattutto sportiva, gli obiettivi devono essere chiari fin da subito – precisa coach Boschini -. Quindi noi puntiamo al massimo, puntiamo alla Coppa Italia, puntiamo a vincere il campionato. Questi sono gli obiettivi di cui abbiamo parlato con la squadra, le ragazze sono d’accordo e stiamo lavorando in tal senso».

Appuntamento allora a sabato alle ore 18:00 al PalaValentia dove la Tonno Callipo spera di poter contare su un pubblico sempre più numeroso: «Noi siamo molto contenti di quello che siamo riusciti a fare un po’ l’anno scorso con il pubblico vibonese. C’è ancora tanto lavoro da fare però i nostri supporter di lunga data ci sono ancora, sono pronti a sostenerci e aspettiamo quelli nuovi che vorranno venire a dare una mano alla squadra ad essere la settima giocatrice in campo».