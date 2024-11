Kickboxing, ai campionati regionali brillano gli atleti della scuola vibonese Fenix: conquistate 25 medaglie

Brillano gli atleti della scuola vibonese Kickboxing Fenix. Ottimi risultati sono stati conseguiti nell’ambito del primo Campionato regionale disputato a Pizzo, valevole per le qualificazioni nazionali. All’evento sportivo hanno aderito oltre 300 partecipanti provenienti da diverse località della Calabria. Gli obiettivi della scuola, diretta dai maestri Paolo Lo Preiato e dal secondo coach Simone Morgese, erano quelli di far debuttare le nuove leve, riconfermarsi e qualificare le tre cinture nere al Criterium, preselettiva ai campionati italiani che si disputerà a Venezia.

Pioggia di medaglie per la Fenix

La Fenix è riuscita a conquistare con 24 atleti ben 25 medaglie (a cui si aggiunge un quarto posto per infortunio con Vincenzo Marchese) di cui 3 bronzi, 14 argenti e 8 ori. Ad acciuffare il gradino più alto del podio, atleti cintura nera di punta della scuola vibonese che sono riusciti e primeggiare grazie alla loro preparazione e abilità. Ottima la prova per il coach Morgese che ha disputato sei match. Giuseppe Camillò ha portato anche lui a casa un buon primato gestendo due categorie e sollevando in entrambe la coppa di primo classificato. Per Davide Porco, infine, qualificazione al Criterium nonostante la sconfitta alla finalissima.

Soddisfatto il maestro Lo Preiato: «Mi complimento con l’intera squadra. Più che mai rivolgo i miei complimenti ai debuttanti e alle ragazze che hanno saputo portare alti i colori Fenix e a tutti coloro i quali si sono riconfermati dimostrando ancora che quello praticato non è uno sport violento e soprattutto non solo per uomini. Voglio precisare che nessun atleta si trovava fuori categoria o senza avversari, tutti hanno disputato match. Sul territorio vibonese, nella kick light, abbiamo ancora dimostrato a fatti di operare alla grande».

Le medaglie di bronzo

Louis Caruso

Luigi Mirabello

Pietro Marchese

Argento

Giuseppe Ventrice

Domenico Colloca

Francesca Camillò

Francesco Lopresti

Michele Lo Bianco

Ester Lo Gatto

Aurora Boragina

Stefania Zinnà

Pietropaolo Gallucci

Davide Portco

Domenico D’Angelo

Francesco Fabiano

Luigi Meddis

Daniel Virdò

Medaglia oro