Serie D, la Vibonese ritrova il sorriso battendo (0-2) l’Akragas. Grazie ai tre (preziosi) punti i rossoblù rimangono a stretto contatto con la vetta

L’imperativo era quello di vincere dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato che l’avevano relegata al quinto posto, a meno sei dalle vetta. Alla fine la Vibonese ritrova il sorriso e torna da Agrigento con tre punti che le consentono di rimanere a contatto con i vertici della classifica. Nella quindicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I) la squadra rossoblù batte a domicilio il fanalino di coda Akragas per 0-2 co le reti di Milazzo e Terranova.

Primo tempo

Padroni di casa che iniziano la gara con una sorta di 5-3-2 e con una linea difensiva composta dal capitano Da Silva e poi da De Marino, Rechichi, Di Stefano e Prestigiacomo. Il centrocampo a tre vede invece Meola, Palazzolo e Ferrigno a supporto del tandem offensivo Leveh-Tuccio. Più di una novità invece in casa Vibonese, dettata sia dalle circostanze che dalle scelte tecniche. Mister Facciolo innanzitutto deve fare a meno sia del giovane talentino Cosmano per influenza, sia di Germinio squalificato. In porta non c’è Illipronti bensì il classe 2005 Brusca. In difesa torna sulla sua corsia di competenza Fontanelli dopo aver rifiatato nelle ultime due gare, mentre è completata da Squillace, Caballero e Capone. In mezzo al campo c’è sempre capitan Favo affiancato da Giunta e Milazzo. In avanti Berardi, ancora preferito a Simonelli, compone il tridente insieme a Terranova e Alagna. Eppure nella prima frazione di gioco a regnare è stato l’equilibrio, con le due squadre tornate negli spogliatoi sul parziale di 0-0. L’occasione più ghiotta, però, ce l’ha avuta proprio l’Akragas che, dopo soli sette minuti di gioco, ha l’occasione di passare in vantaggio grazie alla concessione di un calcio di rigore. Dal dischetto ci va Meola che colpisce però il palo pieno.

Secondo tempo

Pimpante fin da subito, invece, la ripresa dal momento che le emozioni si susseguono fin dalla sua alba. Passano tre minuti e la formazione rossoblù sblocca gli equilibri grazie al timbro di Milazzo. Poco dopo Terranova griffa quello che sarà il raddoppio definitivo. La Vibonese sale a quota 29 punti, in un secondo posto condiviso con Sambiase, Reggina e Scafatese e rosicchia due punti alla vetta, distante ora quattro punti, in attesa del big match del Luigi Razza di settimana prossima contro la capolista Siracusa.

Le formazioni iniziali

AKRAGAS: Dregan; De Marino, Da Silva, Rechichi, Di Stefano, Prestigiacomo; Meola, Palazzolo, Ferrigno; Leveh, Tuccio A disp.: Gerlero, Christopoulos, Violante, Galliano, Riggio, Sinatra, Salvia, Lo Faso, Santapaola. All. Favarin

VIBONESE: Brusca; Fontanelli, Squillace, Caballero, Capone; Favo, Giunta, Milazzo; Berardi, Alagna, Terranova. A disp.: Illipronti, Marano, Atteo, Simonelli, Fiumara, Aronica, Cardinale, Berlingeri, Castillo. All. Facciolo

ARBITRO: Lorenzo Travaini di Busto Arsizio (assistenti Riccardo Trionfante di Torino e Pauo Andrei Popescu di Bra)

MARCATORI: 3′ st Milazzo, 5′ st Terranova