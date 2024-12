Bulldog Boys, continua la cavalcata giallonera: nel weekend la scuola calcio vibonese ha messo a segno 4 vittorie

Si chiude col botto anche questo weekend calcistico per la Bulldog Boys. La Scuola calcio vibonese, infatti, ha messo a referto quattro vittorie su cinque nelle categorie di competenza. Avrebbe potuto anche essere en-plein tenendo conto della partita non disputata, per impraticabilità del campo, da parte degli Under 15 Provinciali. Insomma il team giallonero, in tutte le categorie, continua a fare bene e a cavalcare traguardi.

Le gare del sabato

Il fine settimana calcistico è iniziato sabato mattina con la vittoria, nella seconda giornata del campionato fair play Esordienti Figc, della Bulldog Vibo sul Briatico. Partita sempre in pugno per la squadra locale che ha ruotato tutti e diciotto gli effettivi a disposizione. A tratti si sono viste belle trame di gioco. Pertanto seconda vittoria consecutiva nel campionato Esordienti della Bulldog Vibo.

Doppia trasferta per il settore calcio con l’Under 14 Elite, invece, impegnata in quel di Rende, fanalino di coda. Partita disputata su un campo di calcio ai limiti della praticabilità che nonostante tutto ha reso onore ai ragazzi vibonesi che si sono imposti con il secco punteggio di 0-7 con doppietta di Benelmir e gol di Scruglia, Masso, Carnovale, D’Agostino e Manco. Partita ben condotta dal primo all’ultimo minuto di gioco nonostante il campo pesante e scivoloso. Nella stessa giornata l’Under 17 Provinciale sbancava il campo di Fabrizia con il fragoroso punteggio di 0-8 con tripletta di Belvedere e reti di Serra D., Belgana, Crudo, Virgara e Mangani. Anche qui si è giocato su un campo ai limiti della praticabilità, ma la partita è stata sempre in mano ai campioncini gialloneri che nel giro di un quarto d’ora erano già in vantaggio di tre reti. Poi buona amministrazione e gestione della partita, con girandola di sostituzioni e punteggio rotondo che evidenzia la superiorità di questo gruppo nella categoria provinciale.

Le gare della domenica

Si è continuato domenica mattina con la lunga trasferta di Trebisacce, in occasione della quarta giornata del campionato Under 16 Elite. I giovani ragazzi vibonesi si sono imposti con il punteggio di 0-1, con il gol che è arrivato nei minuti finali sul colpo di testa del bomber Lele Blandino ancora a segno. Con questo risultato la Bulldog Boys si colloca alle spalle di Reggina e Sambiase. Come accennato, non si è disputata invece la partita del campionato Under 15 Provinciale che vedeva la Bulldog Boys ospite dei pari età del Pannaconi. In seguito la decisione dell’arbitro di non far iniziare la partita per impraticabilità di campo e si rimane in attesa della data per il recupero della stessa. Iniziata un’altra settimana intensa di lavoro per le quattro squadre di calcio della Bulldog Boys che saranno impegnate nel prossimo fine settimana nei rispettivi campionati provinciali ed Elite.