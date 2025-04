Esordienti Ags Soriano, mister Vangeli punta sulle doti umane: Giuseppe Serravite capitano 14enne che fa gruppo e motiva i compagni

Nonostante una prima parte di stagione in salita, il lavoro del tecnico non si è mai fermato, valorizzando non solo il talento sportivo

Una stagione in crescendo quella dell’Ags Soriano, Categoria Esordienti, e che inizialmente era partita troppo a rilento. Con dedizione e impegno però mister Adriano Vangeli ha saputo quantomeno raddrizzare le cose, salvando il salvabile. Si parte dalle basi dunque per poi continuare verso un percorso di crescita che possa elevare ancora di più il bacino giovanile rossoblù.

Il lavoro di Vangeli

Non è stata certamente un’annata facile per i giovani dell’Ags Soriano, e di questo ne è consapevole anche lo stesso tecnico Adriano Vangeli. Il tecnico è alla sua prima stagione con la società sorianese e ha dunque imparato a conoscere il gruppo prima di inquadrarlo, con un tempo perennemente ridotto a causa delle partite sempre imminenti e dunque con poco spazio per la conoscenza durante gli allenamenti. Il tecnico però non si è tirato indietro ed è andato avanti insieme ai circa 23 ragazzi in organico, cercando di trovare un ruolo che potesse maggiormente elevare le loro caratteristiche. Con pazienza e dedizione, dopo un girone di andata un po’ sottotono, in quello di ritorno si sono visti dei lievi miglioramenti, con il gruppo squadra che stava iniziando a percepire qualcosa, anche a livello tattico. Insomma, anche nel girone di ritorno sono arrivate delle sconfitte, ma i baby rossoblù dimostravano gioco e un principio di idee.

Insomma, inutile dire che se si vuole fare calcio bisogna partire dal basso e dal settore giovanile poiché costruire una buona prima squadra per il massimo campionato regionale conta fino a un certo punto. Proprio il settore giovanile permetterebbe un’auto-gestione che garantirebbe anche giovani talenti fatti in casa, patrimonio prezioso del prossimo futuro calcistico territoriale. Di certo la qualità non manca, così come la stoffa, anche nella Categoria Esordienti dell’Ags Soriano.

Serravite tra i prospetti più interessanti

Diversi sono i ragazzi promettenti e con ampi margini di miglioramento. Tra i talentini emergenti figura senza dubbio anche Giuseppe Serravite. Cresciuto sempre con il pallone vicino, non ha mai abbandonato una passione che adesso sta diventando sempre più importante. Tanta grinta per il classe 2011 che, nonostante la giovanissima età, dimostra qualità caratteriali ancor prima che prettamente tecniche e calcistiche. Il quattordicenne, infatti, evidenzia una grande capacità di fare gruppo e di accogliere i compagni, e queste sono qualità fondamentali per un giovane calciatore. Un ragazzo sicuramente esemplare per lo spogliatoio, anche per la sua indole nell’incitare i compagni e incutergli loro consapevolezza. Proprio per queste sue doti, lo stesso mister Adriano Vangeli ha deciso saltuariamente di affidargli la fascia da capitano al braccio per premiare proprio queste sue doti. Jolly anche nei tatticismi rossoblù, dal momento che lo stesso Serravite nasce come seconda punta ma può fare anche il centrocampista, con innate doti di inserimento che gli consentono anche una buona vena realizzativa. Non sempre la crescita di un piccolo campione si vede in campo, bensì nella sua propensione a pensare a chi è di fianco.