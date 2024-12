Bulldog Boys, un’altra settimana da incorniciare: tris di vittorie con gli Under 14 Elite, gli Under 16 e gli Under 17 Provinciali

Un altro weekend da copertina per la Bulldog. La Scuola Calcio vibonese, infatti, archivia un altro fine settimana positivo con le categorie che sono scese in campo e, in questo caso: Under 14 Elite, campionato sperimentale Under 16 Elite e Under 17. Un altro piccolo passo che attesa le grandi potenzialità di questo centro sportivo e, soprattutto, dei piccoli campioncini che vi stanno crescendo all’interno.

Un weekend di vittorie

Come detto, altro fine settimana da incorniciare ma andiamo con ordine. Innanzitutto vittoria senza sudore per l’Under 14 Elite che, allo stadio Marzano di Vibo Marina, si prendono i tre punti senza sudare dal momento che i pari età età del Marca (squadra cosentina) non si sono presentati. Pertanto, dopo aver atteso i consueti 35′ previsti dal regolamento, l’arbitro ha decretato la vittoria per i padroni di casa. Si è approfittato per fare una partita amichevole con la squadra dell’Under 15 provinciale mentre, in settimana, si lavorerà per preparare la prossima trasferta di sabato 7 dicembre, in casa del Rende.

Si sta svolgendo, invece, il campionato sperimentale Under 16 Elite e anche qui a brillare è la Bulldog. La giovane squadra vibonese, infatti, sfrutta l’impegno casalingo (sempre allo stadio Marzano di Vibo Marina) imponendosi su un avversario ostico e ben organizzato come lo è la Rossanese cancellando così l’esordio amaro, e bissando i tre punti dopo la trasferta di Crotone della scorsa settimana. Prestazione maiuscola da parte dei bulldoghini che mettono in classifica un altro successo prezioso e piazzandosi provvisoriamente al secondo posto, ma soprattutto sfoderano una prestazione di squadra importante, segno che il lavoro che si sta portando avanti inizia a dare i risultati sperati. 3-0 il risultato finale tutto griffato dal bomber di casa Blandino, autore di una tripletta, la seconda consecutiva dopo i tre gol messi a segno sabato scorso nel campionato Under 17. Ora la concentrazione si sposta a domenica 8 dicembre data in cui si dovrà andare a Trebisacce.

L’altro sorriso arriva infine dall’Under 17 che, nella terza giornata del campionato provinciale di categoria, allo stadio Marzano arrivavano i pari età dell’Asd Pizzo allenati da mister Corona. Buona prestazione dei ragazzi gialloneri che dominano in entrambi i tempi tenendo in mano sempre il pallino del gioco. Ottime le trame di gioco e il collegamento tra i reparti. Alcuni gol di pregevole fattura sono arrivati su schemi collaudati durante le settimane di allenamento. Ottimo il mix tra i ragazzi 2008 e 2009. Bulldog/Boys al comando, da sola, a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato.