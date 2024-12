Scuola Calcio, l’Usd Francavilla Angitola chiude il 2024 in crescita. Primeggiano le categorie Allievi e Giovanissimi

Professionalità e dedizione a parte, a fare la differenza è stata la grande voglia di ripartire senza smantellare quanto di buono costruito negli anni. Pino Pungitore sta portando il settore giovanile locale, ovvero la Scuola Calcio Usd Francavilla Angitola (nata circa sei anni fa) sempre più in alto. Gioia e merito largamente comprensibili, con la vittoria del campionato provinciale categoria Esordienti di un paio di anni fa, non solo per i ragazzini che grazie a mister Pungitore continuano a vivere le più belle sfumature che può regalare tale sport, ma anche e soprattutto per il tecnico stesso che ha saputo plasmare, pian piano, un progetto calcistico giovanile sempre più solido e reale. Insomma, presa dalle basi e costruita con un mattone alla volta senza strafare, con tanta tenacia e professionalità che è ciò che serve per plasmare i nuovi volti del calcio dilettantistico e non solo. Nata nel settembre del 2018, la Scuola Calcio Usd Francavilla Angitola ha fatto passi da gigante scalando sempre di più le gerarchie d’importanza, collocandosi come epicentro del movimento calcistico giovanile del comprensorio.

Una realtà in crescita

Una realtà solida del vibonese dunque, grazie anche al costante impegno del presidente Pasquale Mazzotta e del menzionato responsabile della scuola calcio, Pino Pungitore, nonché collaboratore scouting del Catanzaro. Oltre alla categoria Allievi provinciali, secondi alle spalle solo della quotata Bulldog Vibo, anche la categoria Giovanissimi si sta ben difendendo, lottando per i piani alti della classifica anche qui contro la Bulldog Vibo. Non bisogna dimenticare inoltre l’attività di base con le categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci iscritte ai campionati Figc, e che stanno ben figurando. Tutto questo grazie alla linee guide di mister Pino Pungitore, che con passione e competenza è riuscito a creare, in un piccolo paese, una società che sta diventando punto di riferimento del territorio limitrofo.