La Bulldog Vibo vince anche a Polistena: alle finali regionali di Coppa Calabria Pgs ecco due primi posti e due secondi

Non esistono festività per chi vuole costruire un progetto solido e basato sulle vittorie. La Scuola Calcio vibonese della Bulldog non si ferma un attimo e anche durante i giorni dell’Epifania è scesa in campo, fornendo ancora una volta una grossa prestazione con tutti i suoi giovani talenti in organico, a dimostrazione di come la strada che si sta percorrendo è quella giusta. Stavolta è stata Polistena la tappa dei bulldoghini, ecco come è andata.

Due primi posti a Polistena

Si sono svolte appunto a Polistena, nei giorni scorsi, le finali regionali di Coppa Calabria Pgs delle diverse categorie di calcio a 11 e calcio a 5. La Bulldog Vibo si è presentata alla competizione con ben quattro squadre nelle diverse categorie: under 15 calcio a 11, Under 13 per calcio a 9 e calcio a 5 e Under 11 per calcio a 5. Tutte le squadre hanno ben figurato centrando quattro finalissime. Risultato finale prestigioso innanzitutto per la giovane scuola calcio vibonese, che ha aggiunto in bacheca due primi posti con Under 15 calcio a 11 e con l’Under 11 calcio a 5. Due secondi posti invece con la categoria Esordienti calcio a 9 e calcio a 5. Non solo i risultati del campo ma la presenza della giovane società in tutte le competizioni a livello regionale, fanno capire l’intenzione di alzare l’asticella partendo dal basso, proprio dalla scuola calcio, fiore all’occhiello della società neroarancio.

Ripresa degli allenamenti

Il lavoro portato avanti con competenza e passione da diversi anni inizia a dare risultati lusinghieri, che non sono i trofei messi in bacheca che fanno pur parte del gioco, ma la crescita importante dei ragazzi che ormai riescono a competere in tutte le manifestazioni giocando alla pari con le realtà del panorama regionale e non solo. Da questa settimana ripartiranno con regolarità gli allenamenti di tutte le categorie, anche se durante le festività natalizie il team non si é mai fermato e anche i più piccoli di casa Bulldog Vibo (categorie Piccoli Amici e Primi Calci) sono stati coinvolti in un pomeriggio di sport e allegria, allietato da un terzo tempo speciale: dolci, bevande e la presenza di Babbo Natale, venuto proprio a salutare i piccoli di casa Bulldog e scattare insieme a loro qualche foto in totale divertimento e spensieratezza.