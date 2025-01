Vibonese, doppio colpo di mercato per inaugurare il 2025: arrivano le giovani promesse Bolzon e Palumbo

Il 2025 per la Vibonese si apre nel segno di un obiettivo ben preciso: ritrovare la vittoria. I rossoblù, infatti, non vincono da due turni e hanno messo a referto un solo successo nelle ultime quattro uscite di campionato. Domenica la Serie D (Girone I) tornerà in campo dopo la pausa invernale con in programma la sua diciottesima giornata che coincide con la prima di ritorno. La squadra di Facciolo ospiterà la neopromossa Nissa (stadio Luigi Razza, alle ore 14:30) che rincorre proprio i rossoblù, nella scia playoff, con sei lunghezze di ritardo.

Doppio colpo di mercato

Insomma, l’operazione rincorsa ai vertici deve iniziare subito e, a tal proposito, il mercato di riparazione può dare anche una mano. A tal proposito ecco che il club del presidente Pippo Caffo mette a segno un doppio colpo, chiuso dal direttore sportivo Ettore Meli: ingaggiati Giovanni Bolzon e Antonio Palumbo.

Bolzon è un giovanissimo portiere, classe 2006, cresciuto nelle giovanili del Perugia. Il diciottenne, nel corso della sua carriera, ha indossato anche la maglia della Triestina in Serie C mentre, prima dell’avventura all’ombra del Luigi Razza, difendeva i colori del Ciliverghe. Piene di entusiasmo le sue prime parole: «Felicissimo di arrivare in questo gruppo in cui, sono certo, crescerò personalmente e professionalmente». L’altro innesto porta il nome di Antonio Palumbo, giovane attaccante di 20 anni cresciuto nelle giovanili della Reggina. Nello specifico è un esterno d’attacco, classe 2005, proveniente dal Pescara. Ecco le sue prime parole: «Non vedo l’ora di cominciare questa avventura in un club importante come la Vibonese».