Seconda Categoria, lo Spilinga fa il vuoto senza giocare. Straripante cinquina del San Costantino sul Nuova Medimo, mentre il Francica va KO

Torna in campo il campionato di Seconda Categoria e lo fa inaugurando il girone di ritorno. In occasione della dodicesima giornata, infatti, si apre ufficialmente la seconda metà di stagione. Nonostante ciò tante sono ancora le incognite, ma soprattutto con la lotta al vertice che rimane serrata.

Il resoconto della dodicesima giornata

Nessun anticipo del sabato questa volta ma tutti in campo, in contemporanea a partire dalle ore 14:30, la domenica pomeriggio che ha contribuito a dare un ulteriore e parziale tassello al quadro generale del campionato. Tre punti innanzitutto per lo Spilinga fresco Campione d’Inverno che inaugura al meglio il girone di ritorno. Il club giallorosso infila infatti la sua quarta vittoria consecutiva e sale a quota 27 punti, ma lo fa senza giocare. Non si presenta infatti la compagine del Nuova Valle e, dopo la consueta attesa dei rituali 45 minuti, il direttore di gara ha dichiarato il 3-0 a tavolino in favore del club spilingese. E i giallorossi fanno anche il vuoto dal momento che Francica e Nuova Medimo rallentano e scivolano a meno sei. Secondo stop di fila per i biancoverdi che perdono anche in casa dell’Academy Girifalco, con questi ultimi vittoriosi per 1-0 grazie a un gol di Riey. Crolla, alquanto inaspettatamente, anche la Nuova Medimo sotto i colpi di uno smagliante San Costantino che, davanti ai propri tifosi, timbra la manita. Finisce 5-2 una gara senza storia e interamente targata Bolivar. Il giocatore è infatti in stato di grazia e corona il suo pomeriggio magico addirittura siglando un poker. resta poi a Giacco arrotondare il risultato. Nel finale doppietta di Fioriti per gli ospiti. Il San Costantino trova il suo sesto risultato utile consecutivo e con una gara in meno. Aggancia il secondo posto la Ricadese, che innanzitutto torna alla vittoria dopo tre turni aggiudicandosi l’intera posta in palio sul campo dell’Amaroni con un poker targato Furchì (doppietta) e poi dalle reti di Pannia e Glauco. La compagine in riva alla costa degli déi si rilancia ai vertici. Intravede la zona play off il Nuova Ada che, davanti ai propri tifosi, piega la resistenza del Girifalco per 2-0 con entrambe le reti nel primo tempo e griffate da Barboza e Marino. Tre punti salvezza preziosissimi infine per il Filandari che batte nettamente, e senza particolari patemi, il Briatico per 4-1. Protagonista Restuccia autore di una doppietta tra il 18’ pt e il 46’ pt. All’alba della ripresa c’è anche il tris targato Marturano mentre Colacchio fissa il poker.

Risultati e classifica

Risultati: Academy Girifalco-Francica 1-0, Amaroni-Ricadese 2-4, Filandari-Briatico 4-1, Nuova Ada-Girifalco 2-0, Spilinga-Nuova Valle 3-0 tav., San Costantino-Nuova Medimo 5-2

Classifica: Spilinga 27, Francica 21, Ricadese 21, Nuova Medimo 21, A. Girifalco 20, Nuova Ada 18, Girifalco 18, San Costantino 17, Filandari 13, Amaroni 8, Briatico 6, Nuova Valle 3

Prossimo turno: Briatico-Amaroni, Francica-Spilinga, Girifalco-San Costantino, Nuova Medimo-Academy Girifalco, Nuova Valle-Filandari, Ricadese-Nuova Ada