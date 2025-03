Serie D, la Vibonese pesca il jolly a Ragusa con Alessio Cardinale: «Il ruolo? Mi so adattare. La sosta non cambierà il nostro obiettivo»

La Vibonese ha finalmente ritrovato il sorriso dopo le tre pesanti sconfitte in campionato. Nella ventisettesima giornata del girone I di Serie D, infatti, il club rossoblù torna dalla trasferta di Ragusa con tre punti importanti non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale, anche perché nulla ancora è compromesso incluso il terzo posto (seppur difficile).

Cardinale jolly in campo

Tornando alla gara di domenica, comunque, la squadra di Facciolo ha ritrovato non solo la vittoria ma anche la prestazione, certificando così il successo in terra siciliana. A decidere il match, inoltre, è stato proprio un siciliano dal momento che il gol vittoria è a firma di Alessio Cardinale, con quest’ultimo che ha parlato in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Diciamo che è stata una partita molto difficile su un campo ostico, soprattutto perché il Ragusa è una buona squadra che attacca e difende tutta insieme. Noi però abbiamo tenuto un buon atteggiamento, rimanendo sempre uniti e siamo stati bravi a soffrire quando è stato il momento. Il gol sul finire di primo tempo poi ci ha dato una carica in più. Inutile dire che questa vittoria la volevamo tutti, soprattutto dopo le tre precedenti partite sottotono, dunque era d’obbligo riscattarci».

Tra sosta e obiettivi

Tra i migliori in campo dunque il centrocampista classe 2003 ma non solo per il gol che ha deciso la sfida. Il ventenne, infatti, ha risposto benissimo alla chiamata di mister Facciolo che lo ha adattato sulla linea difensiva per sopperire alle assenze, e l’effetto è stato subito immediato (e positivo): «Il ruolo non è un problema, poiché io cerco di dare il massimo ovunque mi mette il mister. Mi metto a disposizione del gruppo e cerco sempre di fare bene». Tanta era la rabbia per la brutta e inaspettata sconfitta interna contro il Sant’Agata: «Una gara da dimenticare, perché dopo aver trovato il vantaggio nel primo tempo, nella ripresa poi abbiamo subito tre reti e per noi è stato un brutto colpo a livello mentale, ma domenica ci siamo rifatti. Sappiamo quale è il nostro obiettivo, ma dipende da noi».

Adesso c’è la pausa, in vista del Torneo delle Regioni, e dunque domenica prossima sarà un week end senza Serie D: «Mentalmente e fisicamente stiamo benissimo e soprattutto dopo questa vittoria – afferma Cardinale – quindi non saprei dire se la sosta è per noi un bene o un male. In ogni caso non sarà la pausa a frenare il nostro obiettivo».