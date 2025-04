Volley, la Tonno Callipo femminile in Serie B1: trionfo giallorosso al Palavalentia contro il Palermo

La Tonno Callipo Volley femminile conquista la promozione in Serie B1, vincendo il girone L del campionato di B2 con due giornate d’anticipo. Le ragazze guidate da coach Boschini oggi pomeriggio, al “Palavalentia”, hanno battuto per 3-1 le siciliane della GBT Palermo nella 26esima giornata, approfittando anche della contemporanea sconfitta della Volley Valley nel derby che si è giocato sul campo della Cus Catania.

Una vittoria che vale oro e che permette alle giallorosse di coronare un’annata da protagoniste assolute, riscattando nel migliore dei modi l’amarezza per la recente finale di Coppa Italia persa 3-0 contro Vigevano. Contro Palermo, la Tonno Callipo ha messo in campo determinazione e qualità, chiudendo i conti con una prestazione solida e convincente.

Un successo meritato che rappresenta il giusto premio per il lavoro svolto da tutto lo staff tecnico e dalle atlete del patron Pippo Callipo.