Covid, ancora un calciatore positivo alla Vibonese

La società comunica l'insorgenza di un nuovo caso tra gli atleti della prima squadra. Il tesserato si trova in isolamento e sotto monitoraggio

L’Us Vibonese calcio comunica che dall’ultimo ciclo di tamponi effettuato è stato riscontrato un nuovo caso di positività al Covid-19 tra i calciatori della prima squadra. Il tesserato contagiato, come da protocollo sanitario, si trova in isolamento e sotto monitoraggio dello staff medico rossoblù.