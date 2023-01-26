Gli atleti dotati di talento avranno la possibilità di iniziare un percorso formativo nel vivaio della società sportiva militante in serie A

Una collaborazione iniziata lo scorso anno, con il progetto “Passione sport”, quella che ha visto come protagoniste, da una parte, la prima accademia di pallavolo calabrese Asd Volley Academy, guidata dalla presidente Veronica Cetraro e dal direttore sportivo Massimo De Marco e dall’altra la Tonno Callipo Volley, società sportiva dell’imprenditore Pippo Callipo che da trent’anni dà lustro al volley di casa nostra rappresentando la Calabria in tutta Italia. L’iniziativa, messa in campo dall’associazione sportiva dilettantistica, che ha permesso ai giovani atleti di vestire la divisa personalizzata con il marchio della Tonno Callipo, è stata rafforzata di recente con un accordo stabile, attraverso il quale è diventata una società affiliata della squadra che milita in serie A, godendo di diverse agevolazioni per i propri atleti che potranno prendere parte agli allenamenti del Settore Giovanile giallorosso guidato dal tecnico Nico Agricola ma, anche, di usufruire di sconti speciali per i tesserati che vorranno partecipare alle partite della Tonno Callipo Volley. Per dare maggiore risalto all’accordo di affiliazione è stato anche creato un logo: Tonno Callipo Calabria Family che verrà utilizzato sulle maglie da gioco nelle campagne di reclutamento dei giovani atleti che, qualora si distingueranno per talento e caratteristiche tecniche, avranno la disponibilità di iniziare un percorso formativo nel vivaio della società sportiva di volley calabrese. [Continua in basso]

«Siamo molto onorati e felici di aver siglato questo accordo – ha dichiarato il direttore sportivo Massimo De Marco-. La famiglia Callipo è il fiore all’occhiello della pallavolo calabrese e la sentiamo nostra come giusto che sia. Ringrazio sia il presidente Pippo Callipo e il vice Filippo Maria Callipo per l’interesse mostrato nei confronti della nostra società ma soprattutto per aver dato credito al nostro “Progetto Giovani” che con professionalità e tanto lavoro continua a dare soddisfazioni. Siamo sicuri che questa affiliazione ci consentirà di migliorarci ancora e ci permetterà di dare una grande possibilità a tutte le ragazze e ragazzi del nostro vivaio che provengono da tanti paesini dove siamo presenti con la nostra accademia di volley».

Il presidente Pippo Callipo, che è stato da sempre attento e vicino ai progetti di formazione e sport, come ha fatto anche con altre realtà, tra cui quella di San Luca e di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, ha deciso di sostenere, con un contributo economico ed un accordo di affiliazione anche la Asd Volley Academy. «La nostra volontà è quella di supportare le società che si impegnano, con dedizione e spirito di sacrificio, a creare delle opportunità per i giovani calabresi i quali, soprattutto se residenti in piccole realtà, spesso non godono di condizioni ottimali per esprimere le proprie potenzialità, e di conseguenza, devono rinunciare ad un’adeguata formazione in ambito sociale e culturale – ha spiegato il massimo dirigente della Tonno Callipo -. Sentiamo il dovere di stare al fianco di chi, quotidianamente, opera per instradare i giovani alle attività sportive favorendo così la loro realizzazione a livello agonistico ed umano, come da tempo fa l’Asd Volley Academy riuscendo con successo a calamitare l’interesse di centinaia di ragazzi permettendo loro di conoscere e praticare la pallavolo».

